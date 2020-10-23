AFAD duyurdu! Hepsi son 10 ayda yaşandı: İşte Türkiye'nin deprem haritası

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de beklenen büyük depremlerle ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, bir konuya daha dikkat çekti. Ülkemizde her an büyük depremler olabileceği konusunda bilgi veren AFAD, herkesi hazırlıklı olması ve önlem alması için sosyal medyada trend haline gelen bir yöntemle beklenen yıkıcı depreme dikkat çekti. Sosyal medyadaki "Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" akımına katılan AFAD'ın paylaşımı alarm etkisi yarattı.

31 Ocak 2020 ve 21 Ekim 2020 arasındaki Türkiye'de meydana gelen depremlerin sayılarının gösterildiği iki harita paylaşan AFAD "Afetlere Hazır Ol" uyarısı yaptı. 31 Ocak 2020 ile 21 Ekim 2020 tarihleri arasında meydana gelen depremlerin sayısı tüyler ürpertici.

Türkiye son 10 ayda kimilerinin fark edildiği kimilerininse fark edilmediği 20 bine yakın deprem meydana geldi. Bunu gözler önüne seren ise AFAD'ın paylaşımı oldu. 31 Ocak 2020'de deprem sayısı 4 bin 984 iken, 21 Ekim 2020 itibariyle bu sayı 23 bin 884'e çıktı. Yani 10 ayda Türkiye'de 20 bine yakın deprem oldu.