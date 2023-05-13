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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem

13.05.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 16.53’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

afadiç

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