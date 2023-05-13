AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 16.53’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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