AFAD duyurdu! Marmara Denizi’nde deprem…

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.35 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.



