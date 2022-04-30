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AFAD duyurdu! Marmara Denizi’nde deprem…

30.04.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi’nde merkez üssü Balıkesir olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD’ın duyurduğu son dakika deprem haberinin detayları…

AFAD duyurdu! Marmara Denizi’nde deprem…

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 06.35 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir
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