AFAD ev alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara, ev alma ve kiralama sürecinde yapı güvenliğini araştırmalarını önerdi. Yapılan yazılı açıklamada, oturulan ve çalışılan binaların afetlere dayanıklı olması gerektiği vurgulandı, binanın güvenli olup olmadığını anlamanın, önemine dikkat çekildi.

YAPI RUHSATI İLK VE EN ÖNEMLİ BELGE

Yapı ruhsatının bina inşa edilmeden önce alınması gereken ilk ve en önemli belge olduğuna işaret edilen açıklamada, ruhsatın, binanın bulunduğu alanın depremselliği ve zemin özellikleri dikkate alınarak mevzuatlara uygun hazırlanmış projesi olduğunu gösterdiği kaydedildi.

"Yapı iskan ruhsatı" olarak bilinen "yapı kullanma izin belgesi"nin kolayca sorgulanabildiği hatırlatılan açıklamada, bu belgenin, binanın denetim altında, projeye uygun inşa edildiğini ve yangın tesisatı ile sığınak raporunun mevzuatlara uygun olduğunu gösterdiği kaydedildi.

İnşasından sonra binanın taşıyıcı sistemiyle ilgili resmi kurumlardan onay alınmadan herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, özellikle depremde kaçak yapıların hasar görme ihtimalinin yüksek olduğu, bunların diğer binalara da zarar verebileceği belirtildi.