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AFAD inceliyor! Korkutan olay: Evde yatamıyorum, bütün köyün etrafında oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 07:44 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Aşağıbüklü köyündeki evlerde meydana gelen çatlaklardan dolayı vatandaşlar büyük korku yaşıyor. Köyde inceleme başlatan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Aşağıbüklü köyünde yaşayan köylüler, toprak kayması yaşandığını iddia ederek, çatlak oluşan evlerde her an çökme meydana gelebileceğini söyledi. 4 çocuk annesi olduğunu ifade eden köylülerden Derya Kızılkaya, “4 çocuğum var. Fakir fukara biriyim. Gece korkudan evde yatamıyorum, komşularımda kalıyorum. Bir evim vardı onda da kayma oldu” dedi.

"TÜM KÖYDE TOPRAK KAYMASI OLDU"

Köy sakinlerinden Mehmet Altun da tüm köyde toprak kayması olduğunu iddia ederek, “Toprak kayması var, bütün köy kayıyor. 2016 yılında evi yaptım, yine de temel oturuyor. Artık köyde duracak kimse yok. Bütün insanlar göç etti. Birkaç aile köyde kaldık” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR ARTIK BURADA YAŞAMAKTAN KORKUYOR”

Köyde ikamet eden Yılmaz Kızılkaya, 1966 yılında meydana gelen Varto depreminin ardından köyün başka bir noktaya kurulduğunu hatırlatarak, “Köyümüz 1966 Varto depreminden dolayı nasibini almıştı. Köyümüz önce aşağı taraftaydı. Daha sonra 1977’de şu anda ikamet ettiğimiz alana kuruldu. Her gün toprak kayması ve sarsıntılardan nasibimizi alıyoruz. İnsanlar ne kadar yeni yapı yapsa bile yapıların çatladığını fark ediyor ve artık burada yaşamak istemediklerini belirtiyor. Köy genelinde bütün evler bu durumda. İnsanlar artık burada yaşamaktan korkuyor. Devletin buna duyarlı kalmasını istiyoruz. Bu toprak kayması gün geçtikçe artıyor ve yıldan yıla fazlalaşıyor. Bu da burada yaşayan insanları psikolojik olarak etkiliyor. Çocuklar sabah kalktığında ‘baba burada da bir şey ol muş, burada da bir yarık var’ diyor. Bizim sonumuz ne olacak? İnsanlar tedirgin. Çocukların psikolojik olarak da sorunları başlıyor. Korkuyorlar” diye konuştu.

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“BÜTÜN KÖYÜN HER TARAFINDA ÇÖKME OLUYOR”

Aşağıbüklü Köyü Muhtarı Mustafa İstekli de 1966 depreminde köyde heyelan olduğunu belirterek, “1977’de köyümüz bu tepeye çıktı. Devlet burada konut yaptı. O zaman 50 haneden fazlaydı. Şu anda köyde 20 hane bulunuyor. Bütün köyün her tarafında çökme oluyor. Evler hep çatlak, oturulmaz hale gelmiş. Devletten başka yerde yerleşim imkanı ya da taşınma istiyoruz. Köyümüzde su sorunu da var” şeklinde konuştu.

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"FEN VE SANAT KURALLARINA UYULMAMASINDAN KAYNAKLIDIR”

Köyde inceleme başlatan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, “Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Aşağıbüklü köyünde inşaat ve jeoloji mühendislerimiz tarafından gerekli inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde yapılarda fen ve sanat kurallarına uyulmadığı tespit edilmiş olup, bu kapsamda binalarda çatlaklıklar meydana gelmiştir. Yapıların zarar görmesi, toprak kayması ile alakalı olmayıp, tamamıyla fen ve sanat kurallarına uyulmamasından kaynaklıdır” denildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
AFAD muş Bulanık toprak kayması

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