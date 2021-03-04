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AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde oldu?

04.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde oldu?

AFAD son depremler listesi en çok merak edilen konular arasına girdi. Ülkemiz bilindiği üzere bir deprem ülkesi ve birçok bölgede farklı şiddetlerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu nedenle deprem mi oldu sorusu pek çok vatandaş tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD son depremler listesi...

Meydana gelen depremler kimi zaman can ve mal kaybına yol açabildiği gibi bazı durumlarda insanların büyük panik yaşamasına sebep olabiliyor. AFAD'ın yayınladığı ve sürekli güncellenen son depremler listesi vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İşte deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu gibi soruların cevabını alabileceğimiz AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER

afad-son-depremler

Kullanıcılar AFAD'ın resmi sitesine girerek son depremleri dakikası dakikasına takip edebilirler. AFAD'ın sitesine girildiğinde ülke genelinde gerçekleşen en son depremler arasında 3 şiddetinden fazla bir deprem gözükmüyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Gerçekleşen son depremlerden biri 3 Mart Çarşamba günü Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında yerel saatle 12.16'da yaşandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ve Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Larisa yakınlarında Elassona olan depremin şiddetini 6.3 olarak ilan etti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.2 şeklinde açıkladı. AFAD son depremler listesine bakıldığında depremin artçılarının bugün de devam ettiği görülüyor. 4.2 ve 5.0 büyüklüklerinde olmak üzere Larissa yakınlarında yer sallantıları devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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Anahtar Kelimeler:
deprem Yunanistan

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