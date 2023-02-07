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Afet bölgesi ilan edildi ne demek? İşte Kahramanmaraş depremi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen iller...

07.02.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet Bölgesi ilanı ile ilgili araştırmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından ardından hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Peki, Afet bölgesi ilan edildi ne demek? İşte Kahramanmaraş depremi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen iller...

Afet bölgesi ilan edildi ne demek? İşte Kahramanmaraş depremi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen iller...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7'lik deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Afet Bölgesi" açıklaması geldi. 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş deprem merkezli 10 ili kapsayan illeri Afet Bölgesi ilan ettiğini duyurdu. İşte Kahramanmaraş depremi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen iller...

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan vatandaşlar sağlanan desteklerden yararlanır.

Afet bölgesi kısaca tanımıyla deprem, yangın, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi olaylar sonrasında afetin tekrarlanabileceği bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesidir.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş deprem merkezli 10 ili kapsayan illeri Afet Bölgesi ilan etti.

İşte o iller:

Kahramanmaraş

Gaziantep

Malatya

Diyarbakır

Kilis

Şanlıurfa

Adıyaman

Hatay

Osmaniye

Adana

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