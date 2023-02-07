Afet bölgesi ilan edildi ne demek? İşte Kahramanmaraş depremi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen iller...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7'lik deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Afet Bölgesi" açıklaması geldi. 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş deprem merkezli 10 ili kapsayan illeri Afet Bölgesi ilan ettiğini duyurdu. İşte Kahramanmaraş depremi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen iller...
Afet bölgesi ilan edilen yerlerde bulunan vatandaşlar sağlanan desteklerden yararlanır.
Afet bölgesi kısaca tanımıyla deprem, yangın, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi olaylar sonrasında afetin tekrarlanabileceği bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş deprem merkezli 10 ili kapsayan illeri Afet Bölgesi ilan etti.
İşte o iller:
Kahramanmaraş
Gaziantep
Malatya
Diyarbakır
Kilis
Şanlıurfa
Adıyaman
Hatay
Osmaniye
Adana