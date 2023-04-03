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Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Kayseri, Mardin, Bingöl afet bölgesi mi? 6 il daha afet bölgesi ilan edildi

03.04.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada 6 ilin daha afet bölgesi ilan edildiği belirtildi. Peki, Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Kayseri, Mardin, Bingöl afet bölgesi mi? İşte tüm merak edilenler..

Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Kayseri, Mardin, Bingöl afet bölgesi mi? 6 il daha afet bölgesi ilan edildi

Tüm Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremlerin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında 6 ilin daha afet bölgesi ilan edildiği belirtildi. Peki, Afet bölgesi ilan edilen iller hangileri? Kayseri, Mardin, Bingöl afet bölgesi mi? İşte tüm detaylar..

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER HANGİLERİ?

AFAD'dan yapılan açıklama şöyle: 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

deprem

Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir.


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