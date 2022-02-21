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Affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

21.02.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 18 yıl önce cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün ailesi tarafından affedildiğini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki "Ekber" isimli mahkumun bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyor. İşte duyanları şaşkına çeviren olayın detayları!

Affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

"Hamshahrionline" haber sitesine göre, 18 yıl önce Bender Abbas kentinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün yakınları tarafından affedilerek ölüm cezasından kurtulduğunu duymasının ardından kalp krizi geçirdi.

Soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki "Ekber" isimli mahkum hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Söz konusu mahkumun 2004 yılında Bender Abbas Cezaevine gönderildiği ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyor.

İran'da uygulanan ceza hukukuna göre, cinayetten hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan mahkumlar, maktul yakınları tarafından affedilmeleri halinde kan parası ödemek ve varsa aldıkları hapis cezalarını tamamlamakla mükellef oluyor.

AA

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İran
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