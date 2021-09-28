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Afganistan'dan çekilen ABD ile ilgili çarpıcı iddia: Rusya'dan üs talep edildi

28.09.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin geçen hafta Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarda sınıra yakın Rus üslerini kullanma talebini ilettiği iddia edildi. Henüz resmi açıklama yapılmazken yasalara göre, ABD'nin Rusya ile askeri iş birliği yapması yasak.

Afganistan'dan çekilen ABD ile ilgili çarpıcı iddia: Rusya'dan üs talep edildi

ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra, bu ülkedeki terörle mücadele operasyonları için başta Pakistan olmak üzere Afganistan'a komşu birçok ülkeden üs talebinde bulundu ancak henüz bölgede üslerini kullandıracak bir ülke bulamadı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Milley'nin Rus mevkidaşı Gerasimov ile Helsinki'de görüştüğünü ve başta Afganistan'dan çekilme süreci olmak üzere birçok konuyu ele aldığını açıklamıştı.

GÖRÜŞMENİN DETAYI SIZDIRILDI

Görüşmenin açıklamada yer almayan detayı, Milley ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde ifade vermesinden hemen önce Wall Street Journal gazetesine sızdırıldı.

ABD'DEN PUTIN'E MESAJ

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer gazeteye yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley'nin Helsinki'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin üs talebini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmek üzere Orgeneral Gerasimov'a aktardığını ileri sürdü.

Yetkililer, Gerasimov'un bu konuda herhangi bir söz vermediğine dikkati çekerken, Putin'in 16 Haziran'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sırasında Amerikan askerlerine Rus üslerinde ev sahipliği yapabilecekleri fikrini ortaya attığını ve Milley'nin teklifinin de bu görüşmeye dayandığını iddia etti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Yasalara göre, ABD'nin Rusya ile askeri iş birliği yapması yasak.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Rusya
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