KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da 18 yıldır süren savaşa son vermek için çabalar devam ederken, ezeli rakipler ABD ile Rusya arasında "barışın mimarı olma" yarışı sürüyor.

ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad, Eylül 2018'de ABD'nin Afganistan Özel Temsilciliği görevine getirilmesinin ardından 4 kez Taliban temsilcileriyle görüştü ve bu görüşmelerden şu ana kadar gözle görülür bir sonuç elde edilmedi.

Uzmanlara göre, ABD'nin, Taliban'ın bazı isteklerini kabul etmediği için barış görüşmeleri uzuyor.

Siyaset uzmanı Ahmad Saeedi, AA muhabirine, Taliban'ın, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilme tarihinin belirlenmesi talebine olumlu yanıt verilmediği için sürecin uzadığını belirtti.

Taliban'ın, Afganistan'da geçici bir hükümetin kurulmasını istediğini belirten Saeedi, buna hem ABD hem de Afgan hükümetinin karşı çıktığını söyledi.

- Rusya'nın barış çabası

ABD-Taliban görüşmeleri sürerken Rusya, Taliban yetkilileriyle Afgan makamlarının kendi aralarında anlaşmasını sağlamak için uğraşıyor.