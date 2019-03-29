Afrika Birliğinden Komorlar açıklaması

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, 24 Mart'taki devlet başkanlığı seçim sonuçlarının ulusal seçim komisyonu tarafından açıklanmasının ardından Komorlar Birliği'ndeki durumun kötüleşmesinden ciddi endişe duyduklarını belirtti.

AfB Komisyonu Başkanı Muhammed, Komorlar'daki siyasi duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Muhammed açıklamasında, çıkan şiddet olaylarında can kaybı olmasından üzüntü duyduklarını belirterek, seçimi izleyen Afrika kuruluşlarınca yapılan ortak açıklamayı dikkate aldıklarını ifade etti.

Muhammed, gözlem misyonlarının seçim günü çok sayıda usulsüzlük kaydettiğini, hatta bazı sandıklarda seçmenlerin oy kullanmasının engellendiğini tespit ettiklerini hatırlatarak, bu misyonların seçimlerde şeffaflık ve güvenilirlikten bahsedilemeyeceği sonucuna vardıklarını aktardı.

Komorlar yetkilileri ve ülkedeki diğer siyasi aktörlere sükunet çağrısında bulunan Muhammed, tarafları kapsamlı bir diyalog kurmaya davet ederek, seçim sonuçlarına itirazların yasal yollardan yapılması gerektiğini vurguladı.