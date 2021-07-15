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Afrin'de YPG/PKK vahşeti! Toplu mezardan çıkarılan cansız bedenlerin sayısı artıyor

15.07.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Hatay Valisi Doğan, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu söyledi.

Afrin'de YPG/PKK vahşeti! Toplu mezardan çıkarılan cansız bedenlerin sayısı artıyor

Afrin'de yerel savcıya yapılan bir ihbar, PKK/YPG/PYD’nin katliamını gözler önüne serdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 2018 yılı Ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı başlamadan birkaç gün önce Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından Afrin merkezdeki Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makineleriyle 15-20 metre genişliğinde açılan çukurlara, yine örgüt mensuplarınca başka yerlerde öldürdükleri kişileri kamyonetlerle getirerek gömdükleri şeklinde ihbar yapıldı.

O dönem PKK/YPG/PYD, kontrol ettiği bölgelerde eli silah tutan herkesi saflarına katılmaya zorluyor, karşı çıkanları infaz ediyordu.

TÜYLER ÜRPERTEN MANZARAYLA KARŞILAŞILDI

Yerel savcının talimatıyla yerel kolluk güçleri tarafından söz konusu adreste kazı çalışması başlatıldı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. İş makineleri toprağı kaldırdıkça PKK/YPG/PYD’nin katliamı ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENLERİN SAYISI 61'E ÇIKTI

Topraktan çıkartılan çuvallar içerisinde 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay Valisi Doğa ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla bu sayının 61'e çıktığını duyurdu.

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Kazı işleminin halen devam ettiği, ceset sayısının artmasından endişe edildiği öğrenildi.

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