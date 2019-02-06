Afrin'deki öğrencilere Türkçe öğretecekler

Suriyeli 25 öğretmenin Türkçe eğitiminin tamamlandığını anlatan Göçer, "Türkçe ile alakalı bir seviyeleri vardı ama kursla bunu ileri düzeye taşıdılar. Suriyeliler Türkçe'yi öğrenmek için çaba sarf ediyorlar. Bu çalışmalar kardeşliğimizin daha da pekişmesini sağlayacak. Bizim amacımız da bu zaten." dedi.

- "Çocuklarımız Türkçeyi öğrenmek istiyorlar"

Suriyeli öğretmenlerden 23 yaşındaki Zeynep Aldulhalim, Türkiye'nin Afrin'de çok güzel işler başardığını anlattı.

Bölgeye huzur geldiğini anlatan Aldulhalim, "Afrin'de hedefimiz tüm çocukların Tükçe öğrenmesidir. Bizlere destek verdikleri için tüm kalbimizle Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Çocuklara ne kadar dil öğretirsek o kadar iyi, tabii bu Türkçe olunca daha farklı oluyor. Türkiye çocuklara kendi çocukları gibi davrandı. Bizleri teröristlerden kurtardılar." diye konuştu.

Muhammed Ali, Türkçe bilgilerinin kurs sayesinde daha da pekiştiğine işaret ederek, "Türkiye ve Suriye iki kardeş ülke. Türkiye'nin Afrin'deki çalışmalarını destekliyoruz. Türkiye Afrin'de okullar, hastaneler, bankalar ve birçok kurum açtı. Biz çok memnunuz. Bize yardım için bunları yaptılar. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra çocuklarımıza Türkçe öğretmek için Suriye'ye döndüm. Çok mutluyuz. Çocuklarımız da çok sevindi çünkü Türkçeyi öğrenmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhammed Mamo da dil kursunun çok verimli geçtiğini belirterek, "Şimdi de gidip Suriyeli çocuklara Türkçe dersi vereceğiz. Türkiye bize ağabeylik yaptı, biz de onların kardeşiyiz." dedi.

Rengin Elliko ve Fidan Abdullah ise öğrencilerin Türkçeyi öğrenmeyi çok istediğini, aldıkları eğitim sayesinde de onların taleplerine en iyi şekilde cevap verebileceklerini kaydetti.

