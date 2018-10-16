Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

İnsansız hava araçları, günümüzde dünyanın hemen her yerinde pek çok farklı işlerde kullanılıyor. İlk olarak askeri alanlarda kullanılan droneler; ardından reklam çekimleri, haber görüntüleri, spor faaliyetleri gibi değişik sektörlerde kullanılmaya başlandı.
Afyonkarahisar'da da özel bir çekim için kullanılan drone aracını ilk defa gören yaşlı adamın tepkileri izleyenleri güldürdü.
İnsansız hava aracının havadaki hareketlerini meraklı gözlerle izleyen yaşlı adam, aracın kendisine yaklaşması ile ne yapacağını şaşırdı. Sesten de korktuğu görülen ve kaçacak yer arayan adamın komik tepkileri an be an kaydedildi. (İHA)
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