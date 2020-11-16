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Afyonkarahisar'da kan donduran olay! Sokakta başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

16.11.2020 15:40 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da kan donduran olay! Sokakta başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Süleyman A.'nın (23), sokakta başından silahla vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Efeler köyü Fatih Mahallesi Avdan Caddesi'nde, sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan kişi olduğunu fark edenler, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve sağlık ekipleri sevk edildi. JASAT dedektifleri, yerde yatan kişinin, yaşamınnı yitiren Süleyman A. olduğunu belirlerken, başından tabancayla vurulduğunu tespit etti. Çevrede tabanca ve boş mermi kovanı da ele geçiren ekipler, soruşturma başlattı. Yevmiyeci olarak kasaplık yaptığı aktarılan Süleyman A.'nın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. İncelemenin tamamlanmasından sonra Süleyman A.'nın cansız bedeni, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na konuldu. JASAT dedektifleri, olayın intihar olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

DHA

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