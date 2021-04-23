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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

23.04.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şoförler yaşamını yitirdi. Kazada tırların sürücü kabinleri hurdaya dönerken, araçlardan birinin dorsesindeki pancar küspesi ile silobastaki tonlarca çimento ise yola savruldu.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Afyonkarahisar’daki kaza, Dinar-Çay karayolu Tatarlı beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı yaşanan kazada Hakan Pektaş (32) idaresindeki pancar küspesi yüklü tır, karşı yönden gelen Hüseyin Yörük (48) yönetimindeki çimento yüklü silobas ile çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçların sürücü kabinlerdeki sürücüler sıkışırken, çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, 112 Acil servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücülerin araçların içerisinde öldüğünü belirlerken, yapılan incelemelerin ardından Pektaş ve Yörük’ün cansız bedenleri kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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YOL UZUN SÜRE ULAŞIMA KAPATILDI

Kazada, dorse ve silobaslardaki tonlarca pancar küspeleri ile çimento ise yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada tırın dorsesinin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı dururken, yol yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Olayda yola savrulan pancar küspesi ve çimento ise başka araçlara nakledilirken, kaza yapan tırlar ise vinçlerle olay yerinden kaldırıldı.

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Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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trafik kazası Afyonkarahisar

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