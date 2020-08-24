Afyonkarahisar'da koronavirüs önlemi! Yasaklandı

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı. Daha önce düğünlere 3 saat sınırlaması getiren hıfzıssıhha meclisi, bu kez de sokakta yapılan yemek organizasyonlarını ve toplu yemek ikramlarını yasakladı.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Buna göre, sokak düğünleri, söz, nişan ve kına gecesi dahil olmak üzere, kutlama, asker uğurlama gibi tüm etkinlikler için yapılan toplu yemek organizasyonu ve ikramların yasaklanmasına karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada karara uymayanlara para cezası verileceği de bildirildi.

Kaynak: DHA

