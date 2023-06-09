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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole yuvarlandı! AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı

09.06.2023 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada bir TIR'dan yol dağılan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobil, şarampole yuvarlandı. Olayda, araç içinde bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Muhammet Talha Yenişehirlioğlu hafif bir şekilde yaralandı. Yaralılar üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da otomobil şarampole yuvarlandı! AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Sinanpaşa ilçesi Karacaören Köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen canlı büyükbaş hayvan yüklü TIR kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan araç sürüklenerek karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada kupası alev alan TIR'dan sürücü kendi imkanları ile çıkabildi. Devrilen TIR'daki büyükbaş hayvanlar ise dorseden dışarı çıkarak çevreye dağıldı. Bu sırada yoldan geçmekte olan ve AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Muhammet Talha Yenişehirlioğlu’nu taşıyan Ünal Özdemir idaresindeki otomobil ise yola dağılan büyükbaş hayvanlardan birisine çarparak şarampole yuvarlandı. Olayda milletvekili ve oğlu hafif şekilde yaralandı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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KARAYOLU 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatılırken, karayolu trafik yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

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Kaynak: İHA

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