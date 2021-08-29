HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afyonkarahisar'da şaşkına çeviren takı töreni

Afyonkarahisar'da şaşkına çeviren takı töreni

29.08.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da evliliğe ilk adımı atarak nişan merasimi düzenleyen genç çiftin arkadaşlarının taktığı ilginç takı herkesi şaşırttı. Damadın arkadaşları metrelerce uzunlukta 5 TL takarken, gelinin arkadaşları ise 10 TL’den oluşan beşibiryerde takarak davetlileri kahkahaya boğdu.

Afyonkarahisar'da şaşkına çeviren takı töreni

Afyonkarahisar kent merkezinden lise yıllarında tanışan Nur Güneş ile Selahattin Kılınç üniversiteyi tamamladıktan sonra nişanlanmaya karar verdi. Afyonkarahisar’ın tarihi konaklarından birinde nişan merasimi düzenleyen genç çift; eş, dost, akraba ve komşularını nişana davet etti.

takı4

Gönüllerince eğlenen genç çift için gecenin ilerleyen saatlerinde takı merasimi düzenlendi. Takı merasimi alışılagelmiş davetlilerin sıraya girerek teker teker takılarını takmasıyla devem ederken sıranın en sonunda damadın arkadaşları ile gelinin arkadaşları uzunca bir kuyruk oluşturdu. Damadın arkadaşları gün boyu market market dolaşarak topladıkları 5 TL’leri birbiri ardına ulayarak metrelerce uzunluğunda ilginç bir takıyı evliliğe ilk adımı atan Selahattin Kılıç’ın boynuna astı. Gelinin arkadaşları ise Türk örf ve adetlerinin vazgeçilmez takısı beşibiryerdeye farklı bir yorum katarak 10 TL’den oluşan beşibiryerdeyi Nur Güneş’e taktılar.

takı3

Damat ve geline mizah amaçlı takılan bu takılar davetlileri kahkahaya boğarken genç çiftin nişan töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Ankara'da köpek katliamı! Yan yana dizilmiş halde bulundularAnkara'da köpek katliamı! Yan yana dizilmiş halde bulundular
Türkiye'de ilk! Yoğun ilgi gördüTürkiye'de ilk! Yoğun ilgi gördü
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı

Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı

ABD'de alarm verildi! On binlerce kişi tahliye ediliyor

ABD'de alarm verildi! On binlerce kişi tahliye ediliyor

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.