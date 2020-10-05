Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken kazada öldü

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Uşak- Afyonkarahisar yolunun Banaz ilçesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Melih Köken'in kullandığı motosiklet, Halıyazı mevkisinde kontrolden çıktı. Devrilen motosikletten yola düşen Köken, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Köken'e, iddiaya göre, aynı yönde giden F.B.'nin kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Köken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Melih Köken'in ölüm haberiyle hem ailesi hem de meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA





