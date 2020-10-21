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Afyonkarahisar polisinden işyerlerine kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından işyerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla çok sayıda kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte kaçak ürün satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Afyonkarahisar polisinden işyerlerine kaçakçılık operasyonu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından işyerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla çok sayıda kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte kaçak ürün satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, cinsel içerikli bin 473 adet hap, 288 adet macun, 26 adet krem ve 5 adet jel ele geçirilirken iş yeri sahipleri İ.B. ile K.Y. hakkında "kaçakçılık kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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