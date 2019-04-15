AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Hüdai Kaplıcaları'nda Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Çamur Festivali" düzenlendi.

Sandıklı Belediyesinin katkısı ile bir termal otelde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival kapsamında, "çamur futbolu", "halat çekme" ve "gladyatör" oyunları sergilendi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarihten günümüze termali ile ünlü bir merkez olduğunu söyledi.

Hüdai Kaplıcaları'nda 4 ve 5 yıldızlı oteller, belediye apartları ile turizm hizmeti sunulduğunu belirten Tutulmaz, "Bir tabir vardır, 'çamura yatmak' olumsuz anlam ifade eder. Ama çamura yatmanın uygun olduğu, tavsiye edildiği yerdir Sandıklı. Herkesi burada çamura yatmaya davet ediyoruz." dedi.

Tutulmaz, Sandıklı'da termal ve çamurun birleşmesinden oluşan kürün birçok hastalığa iyi geldiğini ifade ederek, "Yıllardan beri insanlar buraya gelmeye devam ediyor. Çamur futbolu da artık bundan sonra burada bir gösteri olarak ortaya çıkacak. Çamurun üstünde halat çekmeyi burada denedik. İnşallah bundan sonra burada çamurla ilgili her türlü etkinlik olacaktır." diye konuştu.