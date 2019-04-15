AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Hüdai Kaplıcaları'nda Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Çamur Festivali" düzenlendi.
Sandıklı Belediyesinin katkısı ile bir termal otelde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival kapsamında, "çamur futbolu", "halat çekme" ve "gladyatör" oyunları sergilendi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarihten günümüze termali ile ünlü bir merkez olduğunu söyledi.
Hüdai Kaplıcaları'nda 4 ve 5 yıldızlı oteller, belediye apartları ile turizm hizmeti sunulduğunu belirten Tutulmaz, "Bir tabir vardır, 'çamura yatmak' olumsuz anlam ifade eder. Ama çamura yatmanın uygun olduğu, tavsiye edildiği yerdir Sandıklı. Herkesi burada çamura yatmaya davet ediyoruz." dedi.
Tutulmaz, Sandıklı'da termal ve çamurun birleşmesinden oluşan kürün birçok hastalığa iyi geldiğini ifade ederek, "Yıllardan beri insanlar buraya gelmeye devam ediyor. Çamur futbolu da artık bundan sonra burada bir gösteri olarak ortaya çıkacak. Çamurun üstünde halat çekmeyi burada denedik. İnşallah bundan sonra burada çamurla ilgili her türlü etkinlik olacaktır." diye konuştu.
- "Çamurda Japonya'dan sonra, Sandıklı geliyor"
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Hüdai Kaplıcaları'nın çamur banyoları ile ülke ve dünya çapında özel bir yeri bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Burası çamur banyoları ile birçok hastalığa deva olan muhteşem bir yerdir. Termal su ve toprağın birleşmesi ile mayalanan çamurun şifa kaynağı olduğu bir bölgedir. Dünya coğrafyasında Japonya, ülkemizde ise Sandıklı çamur banyoları bakımından en ünlü merkezlerdendir. Suyumuzun kalitesi mineral bakımından dünyada 3. sırada yer almaktadır. Bu da bizi termal bakımından bölgede öne çıkarmaktadır. Turizm Haftası kapsamında Çamur Festivali yapmaya başladık ve ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu şifa kaynağının hem dünya çapında hem de ülkemizde daha fazla reklamının yapılmasını sağlıyoruz."
Festivale, Tutulmaz ve Çöl'ün yanı sıra Sandıklı Kaymakam Eflatun Can Tortop, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve çok sayıda davetli katıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum