Afyonkarahisar'da cinayet

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, evlerinde ölü bulunan iki kız kardeşin babası ile iki erkek kardeşi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Çayüstü köyünde, Aysel (20) ile Hatice Şahin (16), ikamet ettikleri evde, yakınları tarafından, başlarından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Şahin kardeşlerin, silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Kız kardeşlerin cesetleri, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öldürülen kızların babası ve iki erkek kardeşi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

