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Afyonkarahisar'da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonun otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Maho Sayindi (51) idaresindeki 27 Z 3195 plakalı kamyon, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Çobanlar Kavşağı'nda Hüseyin Aydın (64) yönetimindeki 03 ES 416 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Nesibe Aydın (63) yaralandı.

Durumu ağır olan Nesibe Aydın, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolvadin trafik kazası

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