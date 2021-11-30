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Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım isteyen sanık hakim karşısında

30.11.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde ağabeyini öldüren ve dönemin cumhurbaşkanından ağabeyinin katilinin bulunması için yardım isteyen sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Nuri Uzun ifadesinde, daha önce savcılığa verdiği ifadelerini tekrar ettiğini, üzerine atılı ‘kardeşi kasten öldürme’ suçunu işlemediğini söyledi.

Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım isteyen sanık hakim karşısında

İlçeye bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından dosya üzerinde çalışma yapıldı. 6 ay süren çalışmalarda cinayetin şüphelisi olarak Cemal Uzun’un kardeşi Nuri Uzun ile birlikte eşi N.U. ve yengesi F.U. gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı. Adliyeye çıkarılan Nuri Uzun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Nuri Uzun, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

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İNKÂR ETTİ

Tutuklu sanık Nuri Uzun ifadesinde, daha önce savcılığa verdiği ifadelerini tekrar ettiğini, üzerine atılı ‘kardeşi kasten öldürme’ suçunu işlemediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Nuri Uzun’un mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İFADELER ÇELİŞTİ, KATİL ZANLISI ORTAYA ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadeleri ayrıntılı incelemesi sonucu, olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun’un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi.

KATİL ZANLISI YARDIM İSTEMİŞ

Ağabeyini öldüren Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda katilin bulunması için yardım istemiş, "Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz" demişti.

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Kayseri
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