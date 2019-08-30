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Ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Mehmet Yalçın Akdeniz (76), eşi Birsen Akdeniz (71) ve kız kardeşi Fikret Hale Gündoğan (75), yazlık evlerinin bulunduğu Foça'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Mehmet Yalçın Akdeniz (76), eşi Birsen Akdeniz (71) ve kız kardeşi Fikret Hale Gündoğan (75), yazlık evlerinin bulunduğu Foça'da gözyaşları içinde toprağa verildi.
28 Ağustos'ta Ulukent'ten Foça yönüne giden Mehmet Yalçın Akdeniz, Maltepe Mahallesi yakınlarında, yönetimindeki 06 HJ 797 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Kerem Bora'nın (45) ağır yaralandığı, TÜBİTAK'tan emekli annesi Fikret Hale Gündoğan, halası Birsen Akdeniz ile otomobili kullanan Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) emekli eniştesi Mehmet Yalçın Akdeniz'in de olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi. Kerem Bora, sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Akdeniz çifti ile Gündoğan'ın cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere, yazlık evlerinin bulunduğu Foça'ya getirildi. İkindide Foça'daki Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, yaşamını yitiren Gündoğan ile Akdeniz çiftinin yakınları, Foçalılar ile kışlık evlerinin bulunduğu Karşıyaka ilçesinden gelen dostları katıldı. Kazada ölen 3 kişi, ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından Foça Yeni Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi.
Kazada yaralanan ve bir üniversitede öğretim üyesi olan Kerem Bora'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildiAğaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildiAğaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildiAğaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildi

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