KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ağda ve tıraş bıçağı derdi yok! İstenmeyen tüylerden kalıcı şekilde kurtulmayı sağlayan doğal yöntemler

Ağda ve tıraş bıçağı derdi yok! İstenmeyen tüylerden kalıcı şekilde kurtulmayı sağlayan doğal yöntemler

14.06.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyler sadece görünüm olarak değil hijyen olarak da zorlu anlar yaşatabiliyor. İstenmeyen tüyleri yok etmek için ağda, tıraş bıçağı gibi geçici çözümler aranıyor. Ancak evde yapılan doğal kürler ile istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak mümkün olabiliyor.

Ağda ve tıraş bıçağı derdi yok! İstenmeyen tüylerden kalıcı şekilde kurtulmayı sağlayan doğal yöntemler

İstenmeyen tüyleri temizlemek özellikle yaz aylarında oldukça zaman alıcı olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi tüylerden kurtulmanın kesin yollarını arıyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için lazer epilasyona gitmek istemeyenler evde doğal kürleri deniyor. İşte istenmeyen tüyleri geçiren doğal kürler...

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMAYI SAĞLAYACAK MASKELER

LİMON + ŞEKER + BAL

Yeni Proje - 2023-06-14T150901.244

Bir çorba kaşığı şeker, limon ve balı karıştırın ve mum benzeri bir macun haline gelene kadar hafifçe ısıtın. Gerekirse biraz su ekleyin ve vücudunuzun küçük bir yerine uygulayın. Bölgeyi bir ağda şeridi ile örtün, hafifçe vurun ve tüylerinizin çıkış yönünün tersine doğru şeritleyin. İşleme başlamadan önce bölgeye biraz mısır nişastası veya talk pudrası serpin. İşiniz bittiğinde, kuru ciltten kaçınmak için biraz nemlendirici uygulayın. İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak evde doğal olarak kurtulmanın en iyi yollarından biridir.

BU NASIL ÇALIŞIR?

Bal, doğal bir nemlendirici görevi görürken, şeker, cildi eksfoliye ederek ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olur. Limon etkili bir cilt ağartıcıdır ve üç bileşen birlikte istenmeyen tüylerden kurtulmak için sihirli bir şekilde çalışır.

KARBONAT + ZERDEÇAL

Yeni Proje - 2023-06-14T150909.136

Bir yemek kaşığı kabartma tozu ile bir yemek kaşığı zerdeçal tozunu karıştırın. Biraz su ekleyin ve bir macun oluşturmak için malzemeleri karıştırın. Uyguladıktan sonra hafifçe masaj yapın ve 15 – 20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın ve kurulayın. İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak evde doğal olarak kurtulmanın en iyi yollarından biridir.

Zerdeçal bir antioksidandır ve kabartma tozu nazik bir temizleyici görevi görür. Birlikte, iki bileşen saç büyümesini azaltmak için çalışır.

ÇEMEN OTU

Yeni Proje - 2023-06-14T150920.159

Çemen otu tohumu ile vücut tüylerini kalıcı olarak nasıl alabilirim? Tek yapmanız gereken çemen tohumlarını toz haline getirmek ve gül suyuyla karıştırmak. Macunu tüylü bölgelere uygulayın, kurumasını bekleyin ve ardından nazikçe ovalayın. Bu, vücudunuzun istenmeyen tüylerden etkili bir şekilde kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Çemen otu tohumu, istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmanıza yardımcı olan mükemmel bir ev ilacıdır. Sadece bu değil, aynı zamanda bu tohumlar sivilce ile savaşmaya da yardımcı olur.

PAPATYA ÇAYI

Yeni Proje - 2023-06-14T150932.216

Papatya çayı saç renginizi açmasıyla bilinir ve zamanında anneannelerimizin kullandığı bir çaredir. İki poşet papatya çayı alın ve birkaç dakika demleyin. Soğumaya bırakın ve dikkat edilmesi gereken bölgeye uygulayın. Durulamadan önce 20 dakika bekletin. Bunu birkaç ay boyunca her hafta yapmaya devam edin ve tüylerinizin doğal olarak rengini açmaya başladığını göreceksiniz.

WhatsApp Görsel 2023-06-06 saat 10.54.16

Papatya çayı doğal bir saç açıcıdır. Gerçekte olan şey, saçınızın papatyanın altın sarısı rengini emmesidir. Sonuçlar güneş ışığında çok daha iyi görünür ve saçınızın doğal rengine göre değişir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cilt uzmanı uyardı! Yüzümüzü tamamen yanlış yıkıyormuşuzCilt uzmanı uyardı! Yüzümüzü tamamen yanlış yıkıyormuşuz
Evinizdeki karıncalardan sonsuza dek kurtulacaksınızEvinizdeki karıncalardan sonsuza dek kurtulacaksınız
Cilt bakım rutininize ekleyin ve hayatınızı değiştirinCilt bakım rutininize ekleyin ve hayatınızı değiştirin
Anahtar Kelimeler:
bal karbonat limon zerdeçal şeker çemen otu papatya çayı hücre mon hücreler

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

'Deprem' sözleri tepki toplamıştı! Eda Ece video paylaşarak anlattı

'Deprem' sözleri tepki toplamıştı! Eda Ece video paylaşarak anlattı

Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!

Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!

Sütyenin bilinmeyen kullanımı! Bu şekilde çok daha rahat...

Sütyenin bilinmeyen kullanımı! Bu şekilde çok daha rahat...

Kendinden 25 yaş büyük biriyle evlendi! Pişmanlığını anlattı

Kendinden 25 yaş büyük biriyle evlendi! Pişmanlığını anlattı

Cilt uzmanı uyardı! Yüzümüzü tamamen yanlış yıkıyormuşuz

Cilt uzmanı uyardı! Yüzümüzü tamamen yanlış yıkıyormuşuz

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.