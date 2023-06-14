Ağda ve tıraş bıçağı derdi yok! İstenmeyen tüylerden kalıcı şekilde kurtulmayı sağlayan doğal yöntemler

İstenmeyen tüyleri temizlemek özellikle yaz aylarında oldukça zaman alıcı olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi tüylerden kurtulmanın kesin yollarını arıyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için lazer epilasyona gitmek istemeyenler evde doğal kürleri deniyor. İşte istenmeyen tüyleri geçiren doğal kürler...

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMAYI SAĞLAYACAK MASKELER

LİMON + ŞEKER + BAL

Bir çorba kaşığı şeker, limon ve balı karıştırın ve mum benzeri bir macun haline gelene kadar hafifçe ısıtın. Gerekirse biraz su ekleyin ve vücudunuzun küçük bir yerine uygulayın. Bölgeyi bir ağda şeridi ile örtün, hafifçe vurun ve tüylerinizin çıkış yönünün tersine doğru şeritleyin. İşleme başlamadan önce bölgeye biraz mısır nişastası veya talk pudrası serpin. İşiniz bittiğinde, kuru ciltten kaçınmak için biraz nemlendirici uygulayın. İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak evde doğal olarak kurtulmanın en iyi yollarından biridir.

BU NASIL ÇALIŞIR?

Bal, doğal bir nemlendirici görevi görürken, şeker, cildi eksfoliye ederek ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olur. Limon etkili bir cilt ağartıcıdır ve üç bileşen birlikte istenmeyen tüylerden kurtulmak için sihirli bir şekilde çalışır.

Bir yemek kaşığı kabartma tozu ile bir yemek kaşığı zerdeçal tozunu karıştırın. Biraz su ekleyin ve bir macun oluşturmak için malzemeleri karıştırın. Uyguladıktan sonra hafifçe masaj yapın ve 15 – 20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın ve kurulayın. İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak evde doğal olarak kurtulmanın en iyi yollarından biridir.

Zerdeçal bir antioksidandır ve kabartma tozu nazik bir temizleyici görevi görür. Birlikte, iki bileşen saç büyümesini azaltmak için çalışır.

ÇEMEN OTU

Çemen otu tohumu ile vücut tüylerini kalıcı olarak nasıl alabilirim? Tek yapmanız gereken çemen tohumlarını toz haline getirmek ve gül suyuyla karıştırmak. Macunu tüylü bölgelere uygulayın, kurumasını bekleyin ve ardından nazikçe ovalayın. Bu, vücudunuzun istenmeyen tüylerden etkili bir şekilde kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Çemen otu tohumu, istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmanıza yardımcı olan mükemmel bir ev ilacıdır. Sadece bu değil, aynı zamanda bu tohumlar sivilce ile savaşmaya da yardımcı olur.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı saç renginizi açmasıyla bilinir ve zamanında anneannelerimizin kullandığı bir çaredir. İki poşet papatya çayı alın ve birkaç dakika demleyin. Soğumaya bırakın ve dikkat edilmesi gereken bölgeye uygulayın. Durulamadan önce 20 dakika bekletin. Bunu birkaç ay boyunca her hafta yapmaya devam edin ve tüylerinizin doğal olarak rengini açmaya başladığını göreceksiniz.





Papatya çayı doğal bir saç açıcıdır. Gerçekte olan şey, saçınızın papatyanın altın sarısı rengini emmesidir. Sonuçlar güneş ışığında çok daha iyi görünür ve saçınızın doğal rengine göre değişir.

