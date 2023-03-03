Ağdacı nefret ettiği müşteri davranışlarını paylaştı! "Lütfen hemen soyunmayın"

Ağdacıya gitmek istenmeyen tüylerden çok daha hızlı bir şekilde kurtulmanızı sağlarken bu konuda rahat olmak zorlu anlar yaşatabiliyor. Kadınlar özellikle bilmedikleri bir ağdacıya gittiklerinde gergin olabiliyorlar. TikTok'ta semediği müşteri davranışlarını paylaşan bir kadın müşterilerin ağda işlemi sırasında yapmamaları gereken davranışları açıkladı.

Bir Estetisyen ve Ağda Uzmanı olan Jaz, TikTok'ta müşterilerinin yaptığı ve katlanamadığı şeyleri paylaştı. Amerika'da yaşayan Jaz, insanların hemen soyunmasının onu korkuttuğunu açıkladı. Ayrıca ayaklarını birbirine sürterek çıkardıkları sesten rahatsız olduğunu paylaştı.

İŞLEMDEN ÖNCE TUVALETE GİTMEYİ UNUTMAYIN

“İlk şikayetim, içeri girip tamamen soyunduğunuzda sonra, ah, tuvalete gitmeliyim, buralarda bir banyo var mı? demeniz. Şimdi ayakkabılarını, çoraplarını, pantolonunu, külotunu, sutyenini ve gömleğini giyip banyoya geri gitmeli ve sonra geri gelip tekrar yapmalısın." bu işlemin zaman aldığını paylaşan Jaz, tuvalete ağdadan önce gidilmesi gerektiğini belirtti.

AYAKLARINIZI BİRBİRİNE SÜRTMEYİN

Sadece bu da değil, Jaz, müşterilerin her zaman ayaklarını birbirine sürttüğünü, bunun sadece Jaz için can sıkıcı olmadığını, aynı zamanda insanların ayaklarından tüy, çorap pamukçukları ve kir parçalarının kafasına düşmesine neden olduğunu açıkladı. “Bundan hoşlanmadım. Bunu yaptığınız zaman hoşuma gitmiyor. Bunu yapmayın."

ÇIPLAK VÜCUDUNUZU SAKLAMAYA ÇALIŞMAYIN

"Bacaklarını sonuna kadar kaldırın ve dizlerinizi göğsünüze getirin." Bunu takiben Jazz, insanların çıplak vücutlarını ondan saklamaya çalışmasının onu rahatsız ettiğini açıkladı. "Son, belki de son işim, hepinizin içeri girip soyunmanız ve gömleğinizi ağda yaptırmayacakmış gibi dizlerinize kadar çekmenizdir. Burası güvenli bir yer. Bacaklarını benim için aç."



