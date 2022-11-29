Ağdacılar tek tek açıkladı: Gerilmemize gerek yok! Ağda sırasında düşündükleri...

Ağda sırasında acıdan çok karşınızdaki kişinin ne düşündüğünü düşünerek kendinizi geriyorsanız bu problemi yaşayan tek kişi değilsiniz! Birçok kadın genital bölgesine ağda yaptırırken gerginlik yaşıyor. Ancak TikTok'ta profesyonel bir ağdacı, alanındaki çoğu kişinin salona bir müşteri geldiğinde aşağıda neler olup bittiğini iki kez düşünmediğini ortaya çıkardı.

VAJİNAL KOKU VE ŞEKİL MÜŞTERİLERİ TEDİRGİN EDİYOR

Yaklaşık bir milyon görüntülemeye sahip TikTok'ta estetisyen Candy Patrice , çoğu müşterinin ağda yatağında sahip olabileceği türden düşünceleri anlattı. Patrice'e göre müşterilerinin çoğu genital bölgelerinin şekli ve doğal kokusundan endişe ediyor. “Vajinam komik mi görünüyor? Garip mi kokuyor? Çok kıllıyım ya da umarım akıntım olmaz” düşünceleri müşterilerin gerilmesine neden oluyor. Ancak Patrice'e göre bu düşünceler ağdacıların aklına gelmiyor.

AĞDACILARIN AĞDA AŞAMASINDA DÜŞÜNDÜKLERİ

"Bu ağdayı seviyorum, bugün yoga yaptığım için çok mutluyum, avukatımı aramam gerekiyor ya da terapiyi tekrar görmem gerekiyor" “Bu video çok komikti, Netflix'teki o programı bitirmek için sabırsızlanıyorum, çocuklarım bu hafta mı yoksa önümüzdeki hafta mı kampa başlayacak? Bu ağda o kadar pürüzsüz kayıyor ki, biraz daha ürün sipariş etmem gerekiyor ve açım, bugün sağlıklı bir şeyler yemem gerekiyor."

Patrice'in TikTok'taki izleyicileri, bu itirafla rahatladıklarını belirtti. Bir kullanıcı, "Bu çok güven verici, teşekkür ederim" yorumunu yaptı. Bir başkası "Bu bana huzur veriyor," diye ekledi. Bir ağdacı, müşterilerini rahatlamaya yardımcı olmak için Patrice'in TikTok'unu kullanmayı planladıklarını söyledi.

