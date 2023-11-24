HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı! "Menemen yapan işçilerden kalmıştır"

Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı! "Menemen yapan işçilerden kalmıştır"

24.11.2023 11:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yıkımı devam eden ağır hasarlı İnci Apartmanı'nın beton bağlama noktasında tepsi çıktı. Tepsinin fotoğrafını çeken işçiler fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Vatandaşların şok olduğu tepsiye Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, "İşçiler menemen yapıp unutunca birisi onu oraya koymuştur" dedi.

Ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından tepsi çıktı! "Menemen yapan işçilerden kalmıştır"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte, yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi. İtiraz işlemleri sürerken, ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda yıkım işlemleri Temmuz ayında başladı.

BETON BAĞLAMA NOKTASINDA TEPSİ ÇIKTI

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde bulunan ve depremde ağır hasar alan 12 katlı İnci Apartmanı’nın yıkımı sürerken işçiler, 8. katın beton bağlama noktasında tepsi olduğunu fark etti. Tepsinin fotoğrafını çekip yıkıma devam eden işçiler fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

AW083533_02

“TEPSİ MENEMEN YAPAN İŞÇİLERDEN KALMIŞTIR”

Fotoğraf üzerine gazetecilere konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, tepsinin menemen yapan işçilerden kalmış olabileceğini söyledi. Aksungur, “Bu hatıl binada taşıyıcı eleman değil. Bunlar sadece pencerenin üzerine örülecek perde duvarı tutmak için yapılan içerisinde 4 demir olan bir elemandır. Binanın taşıyıcı unsuruyla alakası yoktur. Böyle bir manzara ile hiç daha önce karşılaşmadım. Şantiyede çalışan işçiler menemen yapmışlardır ya muziplik ya da başka bir grup farkında olmadan pencerenin üzerine koymuşlardır” ifadelerini kullandı.

AW083533_13

“DENETİMLER SIKLIKLA YAPILMALI”

Denetimlerin daha sıkı yapılması gerektiğini vurgulayan Aksungur, “Başta bir planlama, projelendirme ve yapım sürecinde denetim çok önemlidir. Bu üçlü sacayağından birinin halkası kırılırsa bu yıkımlar kaçınılmaz olur. O nedenle denetimler sıklıkla yapılmalı” dedi.

AW083533_04

“İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI”

Mahallede oturan vatandaşlardan İbrahim Lübiç ise fotoğrafı görünce şaşırdığını ve insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini söyledi.

Esma Güzel isimli başka bir mahalle sakini de, “Yapılan binalar hakkaniyetle yapılmalı, denetim yapılmalı. İnsan hayatı gerçekten bu kadar ucuz olmamalı” diye konuştu. (İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık açıkladı! 10 ayda 50,2 milyonu aştıBakanlık açıkladı! 10 ayda 50,2 milyonu aştı
Haftalar sonra görüştüler! İttifak olacak mı?Haftalar sonra görüştüler! İttifak olacak mı?
Mağazaların en zor günü: Kapış kapış aldılar! 'Öncelik onlarda' iddiasıMağazaların en zor günü: Kapış kapış aldılar! 'Öncelik onlarda' iddiası
Anahtar Kelimeler:
Adana bina tepsi
En Çok Okunan Haberler
500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

Ateşkes bu sabah başlamıştı! İsrail ordusu Filistinlilere ateş açtı: Çok sayıda yaralı var

Ateşkes bu sabah başlamıştı! İsrail ordusu Filistinlilere ateş açtı: Çok sayıda yaralı var

Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

Havalimanında dolar operasyonu! Balya balya parayla yakalandılar

Havalimanında dolar operasyonu! Balya balya parayla yakalandılar

'Evine götürüp tecavüz etti' demişti! Bursa'daki cinayette yeni gelişme: 'İki tarafı birbirine düşürdü'

'Evine götürüp tecavüz etti' demişti! Bursa'daki cinayette yeni gelişme: 'İki tarafı birbirine düşürdü'

Lapa lapa kar geliyor!

Lapa lapa kar geliyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.