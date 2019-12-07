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AGİT'ten Fransa'ya "AA foto muhabiri" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir: - "AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'daki gösterileri haberleştirirken ağır yaralanması çok endişe verici"

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Paris'teki emeklilik reformu protestoları sırasında polisin fırlattığı gaz kapsülü nedeniyle yaralanmasının "çok endişe verici" olduğunu ifade etti.

Desir, Twitter'dan, önceki gün Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilen protesto gösterileri nedeniyle polisin müdahalesi sonucunda başta AA foto muhabiri olmak üzere çok sayıda gazetecinin yaralanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Desir, "AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'daki gösterileri haberleştirirken ağır yaralanması çok endişe verici." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Gösterilerde Yalçın'ın dışında iki gazetecinin daha yaralandığını belirten Desir, olaylar hakkında soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

- AA foto muhabirinin yaralanması

Paris'teki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden AA Foto Muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı. Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Önceki gün başta Paris'te olmak üzere Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci daha yaralanmıştı.

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AGİT Fransa Harlem Desir Mustafa Yalçın Viyana

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