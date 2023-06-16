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Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken elektrikli diş fırçaları

15.06.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve bembeyaz bir gülüş, sağlımız ve öz güvenimiz için oldukça kıymetlidir. Gülüşünüzü güzelleştirmenin yolu ise düzenli ağız bakımından geçiyor. Elektrikli diş fırçaları, daha iyi bir gülümseme sağlamanın yanı sıra ağız sağlığı ve hijyeni üzerinde de fark yaratır. Temizlikte manuel diş fırçanın vadettiğinden bir adım öteye geçmeye kararlıysanız gelin elektrikli diş fırçası modellerini birlikte inceleyelim!

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken elektrikli diş fırçaları

Diş fırçalamak ağız sağlığınızı korumak için alabileceğiniz en önemli koruyucu uygulamalardan biridir. Tüm diş fırçaları bunun için etkili olur fakat elektrikli diş fırçalarının birçok farklı avantajı vardır. Elektrikli diş fırçası, ağız hijyeninizi kapsamlı temizlik, detaylı ve özenli bir bakım ile sağlar. Her gün kullanmak isteyeceğiniz yeni elektrikli diş fırçanızla tanışmaya hazır olun!

1. Dünyada diş hekimlerinin tavsiye ettiği bir numaralı marka: Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, manuel diş fırçanıza kıyasla daha fazla plak gidererek üstün bir temizlik sağlar. Gövdesindeki zamanlayıcı, her 30 saniyede bir titreşerek fırçalama alanını değiştirmenizi ve diş hekimleri tarafından tavsiye edildiği gibi iki dakika süresince fırçalamanızı hatırlatır. İçeriğindeki iki adet diş fırçası sayesinde ise değişim zamanı geldiğinde yedeğiniz de hazır olur.

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2. Titreşimli başlık ile daha iyi temizlik: Philips HX3671/13 Sonicare Şarjlı Diş Fırçası

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

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Sonik titreşim teknolojisine sahip Philips HX3671/13 Sonicare Şarjlı Diş Fırçası, manuel diş fırçalarına kıyasla diş plaklarını üç kat daha iyi şekilde ve nazikçe temizler. Dâhilî basınç sensörü ile uyguladığınız basıncı algılayıp diş ve diş etlerinize zarar vermemeniz için sizi uyarır ve titreşimi azaltır. Değişim zamanını hatırlatmak için BrushSync teknolojisi, fırça başlığı kullanımınızı takip eder ve başlığı değiştirme zamanı geldiğinde size haber verir.

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3. Mi ailesinin ağız bakım üyesi: Xiaomi Mi Smart Elektrikli Diş Fırçası T500

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

%40 daha yoğun kıl, dakikada 31.000 titreşim ve 10 derece statik salınımı ile Xiaomi Mi Smart Elektrikli Diş Fırçası T500, daha geniş alanda çok daha etkili temizlik sağlar. Özel modları sayesinde beslenme alışkanlığınıza göre kendi fırçalama düzeninizi oluşturabilirsiniz. Ağız bakımınızı iyileştirmek için fırçalama puanı, aşırı basınç uyarısı, fırçalama süresi, kapsama oranı ve rutin verilerinize ulaşabileceğiniz ağız sağlığı raporunuza ilgili uygulamadan erişebilirsiniz.

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4. Dişlerinizi fırçalamanın en sağlıklı yolu: Foreo ISSA 3 Diş Fırçası

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

Dünyanın ilk silikon sonik diş fırçası olan Foreo ISSA 3 Diş Fırçası, tek şarjla 365 gün kullanım sağlar. BPA ve ftalat içermemesi ile sağlığınızı önemser. Yumuşak silikon kılları ise sert fırçalama riskini ortadan kaldırır. 16 farklı yoğunluk seviyesi ile fırçası diş ve diş etlerinizi temizlerken fırçanın arkası da dilinizi ve yanaklarınızı hassas bir şekilde temizler, detaylı bir ağız temizliği sunar.

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5. Renkli seçenekleriyle: Aprilla Atb-8716 Döner Başlıklı Diş Fırçası

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

Aprilla Atb-8716 Döner Başlıklı Diş Fırçası, her iki yöne de 40 derece açı ile çalışırken yumuşak uçlu fırça kılları ile dakikada 5000 dönüş hareketi yaparak etkili diş temizliği ve ağız bakımı sağlar. Farklı ve canlı renk seçenekleriyle her zevke hitap eder. Zamanlayıcısı sayesinde iki dakikalık diş fırçalama süresi sonunda otomatik olarak durur.

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6. ADA onaylı elektrikli diş fırçası: Aquasonic Duo Pro Serisi Elektrikli Diş Fırçası

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

Aquasonic Duo Pro Serisi Elektrikli Diş Fırçası, daha fazla plak gidermeye ve diş eti iltihabını önlemeye yardımcı olmak için en güncel teknolojiyle donatılmış, ADA(American Dental Association) tarafından onaylanan elektrikli diş fırçasıdır. Mikropların %99,99'unu öldüren ve bir sonraki diş fırçalamadan önce çoğalmasının önüne geçen, otomatik zamanlayıcılı bir UV dezenfeksiyon istasyonuna sahiptir.

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7. Ödüllü temizlik: Hum by Colgate Akıllı Elektrikli Diş Fırçası

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

‘’En İyi Çok Yönlü Akıllı Elektrikli Diş Fırçası’’ ödüllü Hum by Colgate Akıllı Elektrikli Diş Fırçası, tasarım ile tutuş kolaylığı ve fırçalama konforu sağlar. Diğer elektrikli diş fırçalarına oranla %50 daha iyi temizlik sunar. Akıllı fırçalama sayesinde sizi, ekstra ilgi gerektiren bölgeler hakkında bilgilendirir. Üç mod sonik titreşimlerden size uygun titreşim seviyesini seçerek fırçalamanızı kişiselleştirebilirsiniz. Özel kutusu taşıma kolaylığı sağlar.

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8. Göz alıcı renkleriyle: Seago S2 Sonik Diş Fırçası

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

Diğer elektrikli diş fırçalarına kıyasla beş kat daha derinlemesine temizlik; manuel diş fırçalarına kıyasla ise on kat daha iyi plak giderme sağlar. Beyazlatma, temizleme, hassas, parlatma ve masaj modlarıyla Seago S2 Sonik Diş Fırçası, farklı diş ve diş eti ihtiyaçlarına yöneliktir. 3D dalgalı dupont naylon kılları ve dakikada 40.000 titreşimi ile zor erişilen diş eti ve diş topografyasını özenle temizler.

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9. Şık ve elit tasarımıyla: Pepisky Yeni Sonic Elektrikli Diş Fırçası

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

Şık tasarımı ve elit rengiyle Pepisky Yeni Sonic Elektrikli Diş Fırçası, kişisel bakımınızın eşsiz bir üyesidir. Tek tuş ile kontrol edilebilecek beyazlatma, temizleme, cilalama, diş eti bakımı ve hassas bakım modları mevcuttur. Yiyecek, içecek ve tütün kalıntılarını akustik dalgasıyla dengeli ve derinlemesine temizler. Fırça koruma başlığı sayesinde diş fırçanızın hijyeni korunur.

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10. Dişlerinizin dostu: Exuberia Sonik Elektrikli Diş Fırçası

Ağız sağlığına dikkat eden herkesin kullanması gereken akıllı/elektrikli diş fırçaları

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Yumuşak ve ince kıllı tasarımıyla Exuberia Sonik Elektrikli Diş Fırçası, ağzınızın kıvrımlarına uyar, diş etlerinize özen gösterir, lekeleri ve plakları etkili bir şekilde temizler. Portatif yapısı ile hem günlük rutininizde hem seyahatlerinizde size eşlik eder. Su geçirmez yapısı sayesinde güvenli ve risksiz kullanım sağlar. Kullanım hafızası özelliği ile sorunsuz ve rahat uygulama kolaylığı sunar.

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