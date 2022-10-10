Ağızda metalik tat ve koku varsa dikkat! Böbrek hastalıklarının habercisi olabilir

Ağız kokusu özellikle sabahları sıklıkla yaşanan rahatsız edici durumlardandır. Genellikle kötü ağız hijyeni, yetersiz sıvı alımı, baharatlı yiyecekler, diş hastalıkları gibi nedenlerden kaynaklanan ağız kokusu ve ağızda bulunan yabancı tat hissiyatı geçmiyorsa altında yatan neden ciddi olabilir. Doktor Paula Oliveira'ya göre ağız kokusu aslında böbrek problemlerinin bir işareti olabilir.

BÖBREKTEKİ ÜRELER KOKUYA VE METALİK TADA NEDEN OLABİLİR

Bunun nedeni, vücutta idrarın ana bileşiği olan üre birikmesine yol açabilmeleridir.

“Böbrek sorunları vücutta üre birikmesine neden olur. Sisteminizdeki aşırı üre, nefesinizi ve tadı etkileyebilir. “Böbrek problemleriniz varsa, vücudunuz mineralleri temizleme yeteneğini kaybeder. Zamanla, bu minerallerin seviyeleri kan dolaşımınızda artar, metalik bir tat ve kokan nefesi teşvik eder."

BÖBREK HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

Böbrek problemleriniz olabileceğine dair diğer belirtiler şunlardır:

Yüksek kan basıncı

Aşırı yorgunluk veya uyuşukluk

Kalıcı baş ağrıları

Yüz ve ayak bileklerinde şişme

Sıvı birikmesi

Bel ağrısı.

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLABİLİR?