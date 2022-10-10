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Ağızda metalik tat ve koku varsa dikkat! Böbrek hastalıklarının habercisi olabilir

10.10.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşantımızda sıklıkla yaşadığımız durumları göz ardı ederek geçiştirebiliyor. Ağız kokusu da rahatsız edici olan ama önemsiz görülen rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Ancak ağızda metalik tat oluşması ve ağız kokusu sadece bu durumu yaşayan kişinin çevresini değil kişinin sağlığını da etkiliyor. Ağız kokusu neden olur? merak ediyorsanız altında yatan neden böbrek hastalıkları olabilir.

Ağızda metalik tat ve koku varsa dikkat! Böbrek hastalıklarının habercisi olabilir

Ağız kokusu özellikle sabahları sıklıkla yaşanan rahatsız edici durumlardandır. Genellikle kötü ağız hijyeni, yetersiz sıvı alımı, baharatlı yiyecekler, diş hastalıkları gibi nedenlerden kaynaklanan ağız kokusu ve ağızda bulunan yabancı tat hissiyatı geçmiyorsa altında yatan neden ciddi olabilir. Doktor Paula Oliveira'ya göre ağız kokusu aslında böbrek problemlerinin bir işareti olabilir.

BÖBREKTEKİ ÜRELER KOKUYA VE METALİK TADA NEDEN OLABİLİR

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Bunun nedeni, vücutta idrarın ana bileşiği olan üre birikmesine yol açabilmeleridir.
“Böbrek sorunları vücutta üre birikmesine neden olur. Sisteminizdeki aşırı üre, nefesinizi ve tadı etkileyebilir. “Böbrek problemleriniz varsa, vücudunuz mineralleri temizleme yeteneğini kaybeder. Zamanla, bu minerallerin seviyeleri kan dolaşımınızda artar, metalik bir tat ve kokan nefesi teşvik eder."

BÖBREK HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

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Böbrek problemleriniz olabileceğine dair diğer belirtiler şunlardır:

  • Yüksek kan basıncı
  • Aşırı yorgunluk veya uyuşukluk
  • Kalıcı baş ağrıları
  • Yüz ve ayak bileklerinde şişme
  • Sıvı birikmesi
  • Bel ağrısı.

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLABİLİR?

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  • Ağıziçi mantar enfeksiyonları
  • Diş çürükleri (oyuklar)
  • Sinüzit
  • Bademcik iltihabı
  • Mide ve bağırsak sistemleri hastalıkları
  • Uzun süreli açlık
  • Alkol kullanımı
  • Sigara ve tütün ürünleri
  • Ağız kuruluğu
  • Diyabet
  • Böbrek rahatsızlıkları
  • Burun ve burun eti rahatsızlıkları
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