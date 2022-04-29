Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dikkat çeken sözler! "3 işçinin işine son verdim, sosyal medyada..."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan katıldığı iftar programında dikkat çeken açıklamalar geldi. Belediye tarafından Fatih Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftara katılan Sayan, masaları tek tek gezip çalışanlarını selamladı. Sayan, iftarın ardından yaptığı konuşmada, kimsenin kimseden üstün olmadığını, üstünlüğün Allah katında bulunduğunu söyledi.

Çalışanlarıyla iftarda buluşmaktan mutlu olduğunu dile getiren Sayan, şöyle devam etti:

"Belediye başkanlığına başladığım gün 'siyasi görüşü ne olursa olsun, yeter ki belediyeye çalışsın, yeter ki bu halka hizmet etsin, kimseyi ekmeğinden ve işinden etmeyeceğim.' dedim. Siz eğer geçmişe bakarsanız belediye başkanlarının kaç kişiyi işten attığını elini vicdanınıza koyarsanız kendiniz bunu idrak ediyorsunuz ve görüyorsunuz. Geldiğim zamanda herkes sendika için bir şeyler söyledi. Ben yine dedim ki 'Sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ne sendikaya ihtiyacınız var, ne ağa babaya, ben sizin belediye başkanınızım, hakkınızı korurum.' Onların hiç tasavvur edemeyeceği bir zamla sizi ödüllendirdik. Hakkınızdı ama biz de görevimizi yaptık."

"BEN BURADA 3 İŞÇİNİN İŞİNE SON VERDİM"

Sayan, belediye çalışanlarının mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapacağını ifade ederek, her zaman işçiden yana olduğunu ve onların tüm sorunlarıyla ilgilendiğini aktardı.

Belediye başkanlığına başladığı dönem kimseyi işten atmayacağını söylediğini hatırlatan Sayan, "İstanbul (Büyükşehir Belediyesi) şeref sözü vermişti ve 40 bin işçi attı. Ben burada 3 işçinin işine son verdim. 3 işçi de sosyal medyada benim anneme, babama, dedeme ve sülaleme küfür etti. Hepinizin sosyal medya hesapları var ve belediyenizin hizmetlerini paylaşmanız lazım. Ama ben halen görüyorum, adam benim zabıtam gitmiş başka bir partinin il başkanı olmuş ve gece gündüz whatsapp durumunda bana küfrediyor. Bunlar hoş şey değil." diye konuştu.

Sayan, ramazan ayının son gününe kadar ihtiyaç sahiplerine kırmızı et dağıtmaya devam edeceklerini ve bunun yanında şekerleme ile şeker de dağıtacaklarını dile getirdi.

"BÜTÜN İŞÇİLERİMİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

İşçilerin çok kıymetli olduğunu belirten Sayan, "Bütün işçilerimin ellerinden öpüyorum. Hiç de zoruma gitmiyor. Onlar evine ekmek götürmek ve bizim de yüzümüzü ağartmak için çalışıyor. Bunu canı gönülden söylüyorum, hepsi benim kardeşim, aileleri ailemdir, benim ailem de onların ailesidir." diye konuştu. (AA)

