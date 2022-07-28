HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Kalaşnikof'lu görüntüler gündem olmuştu! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

'Kalaşnikof'lu görüntüler gündem olmuştu! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

28.07.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın dün gece sokakta kalabalık bir grupla yürürken korumalarının elindeki Kalaşnikof tipi silahlar dikkat çekmiş, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Ağrı ziyaretiyle ilgili ortaya atılan iddialar üzerine Savcı Sayan yeni bir açıklamada bulundu.

'Kalaşnikof'lu görüntüler gündem olmuştu! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Savcı Sayan'ın elinde AK-47 olarak da bilinen 'Kalaşnikof' tipi silahlar bulunan korumalarıyla Ağrı sokaklarında yürüdüğü görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sayan konuyla ilgili açıklama yaptı. Bugün Ağrı'da bulunan Kılıçdaroğlu'nu çaya davet eden Sayan, bir sonraki açıklamasında görüntülerin Kılıçdaroğlu ile ilgisi olmadığını ifade ederek olayın ayrıntılarını paylaştı.

savci-sayan-olayin-kemal-kilicdaroglunun-agriya-gelisiyle-ilgisi-yok_5469_dhaphoto2

DARP İDDİASI

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın çevresinde silahlı kişilerle yürürken çekilen görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Paylaşımlarda, Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım ile kulübün onursal başkanı Savcı Sayan arasında tartışma çıktığı, Sayan ve korumalarının darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi oldukları belirtildi. Olayın ardından Sayan ve korumalarının ellerinde Kalaşnikof silahlarla sokakta yürüyüş yaptığı ileri sürüldü.

"GÜVENLİĞİMDEN SORUMLU KİŞİLER GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iddialarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Sayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Murat Mahallesi'nde belediyemizin asfaltlama çalışmaları yaptığı ve benim de orada bulunduğum bir yerde Belediye Başkan Yardımcıma ve personelimize bir grup tarafından saldırı girişimi olmuş ve orada bulunan güvenlik güçleri arkadaşlarımız olaya müdahale ederek olayları yatıştırmış, saldırgan grubu gözaltına almıştır. Daha sonra benim bulunduğum alanın etrafında güvenliğimden sorumlu kişiler tarafından bir güvenlik çemberi oluşturmuş olup güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Söz konusu art niyetli kişilerce ve sözde medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin tamamı yalan haber olup asılsızdır. Olayın Ağrı Spor ile ya da bahsedildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı'ya gelişiyle ilgisi bulunmamaktadır. Bunlar tamamen algı yaratma ve yalan haberle partimizi ve belediyemizin hizmetlerini yıpratma amaçlı, kasıtlı bir merkezden yönetilen ve yapılan haberlerdir.”

"AĞRI’YA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ağrı’ya hizmet etmeye devam edeceğini belirten Savcı Sayan, “Göreve geldiğim günden bugüne kadar defalarca gerek terör örgütlerinden ve gerekse onların yandaşlarından ve sempatizanlarından aldığım onlarca tehdide rağmen bu şehre hizmet etmeye, partimizi ve hizmetlerini ve kucaklayıcı hizmet anlayışını her köşeye taşımaya, ulaştırmaya gayret ettim, edeceğim. Otobüs giremeyen mahallelere otobüs gönderdim, yaktılar yine gönderdim. 'Giremezsin hiçbir siyasetçi gitmedi' dedikleri mahallelere, köylere gittim, yine gideceğim. Hizmetimizi ne tehditler ne de başka hiçbir güç engelleyemez. AK Parti'mize yüzde 56 oy vererek beni hizmetkar seçen Ağrı halkının yanında olmaya ve onlara hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir tehdit Sayın Genel Başkanı'mızı yolundan etmediği gibi parti neferlerini de yolundan etmeyecektir. Biz gönül yolculuğunun yolcusuyuz durmak yok yola devam" diye konuştu.

Sosyal medya bu anları konuşuyor! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın görüntülerinde dikkat çeken 'Kalaşnikof' detayıSosyal medya bu anları konuşuyor! Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın görüntülerinde dikkat çeken 'Kalaşnikof' detayı

Sayan ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu çaya davet etmişti.

AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na 'çay' daveti! 'Vakitleri olursa bekleriz'AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na 'çay' daveti! 'Vakitleri olursa bekleriz'

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce arkadaşları fark etti! Okul müdürünün müdahalesiyle...Önce arkadaşları fark etti! Okul müdürünün müdahalesiyle...
O belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL olduO belediyede işçi maaşlarına ikinci zam: En düşük maaş 9892 TL oldu
İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldıİstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

EYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi

EYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi

Paylaşımı tepki çekti! "Hac yapan birine yakışan laf mı?"

Paylaşımı tepki çekti! "Hac yapan birine yakışan laf mı?"

İlginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı

İlginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı

4 yaşındaki Merva her şeye tanık oldu: Ümit yaptı

4 yaşındaki Merva her şeye tanık oldu: Ümit yaptı

İlginizi Çekebilir

Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu

Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.