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Ağrı’da hayat durma noktasına geldi! ''Kimse dışarı çıkamıyor''

31.12.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ağrı’da hayat durma noktasına geldi. Gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü kentte köylerdeki su şebekeleri ile dere, göl ve nehirlerin yüzeyi tamamen buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını battaniye, naylon ve brandalarla korumaya çalıştı. Merkeze bağlı Yolluyazı köyünde bulunan mağaralarda ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Ağrı’da hayat durma noktasına geldi! ''Kimse dışarı çıkamıyor''

Türkiye'nin en soğuk illerinin Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşünce dere ve göller dondu. Yolluyazı köyündeki mağara ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

''İNSANLAR SOĞUKTAN DIŞARI ÇIKAMIYOR''

Kütahya'dan yakınlarını ziyaret için kente gelen Hasan Mudul, "Hava çok soğuk. Hayatımda böyle bir soğuk görmedim. Kütahya’da da soğuk vardı ama böyle değildi. Burada insanın kanını donduran bir soğuk var. Yani insanın içi üşüyor. Mücadele etmesi zor bir soğuk. Ellerim 5 dakika dışarıda kaldığı zaman mosmor oluyor. Suyu havaya attığın zaman donarak düşüyor. Hayat şartları çok zor. Esnaf bu durumda ne yapıyor bilmiyorum. Sokaklar bomboş. İnsanlar soğuktan sokağa çıkamıyor" diye konuştu.

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(DHA)

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Ağrı
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