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  4. Ağrı'da sel sularına kapılan 12 yaşındaki Ali Osman'ın cansız bedeni bulundu

Ağrı'da sel sularına kapılan 12 yaşındaki Ali Osman'ın cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 00:03 | Son Güncelleme

Ağrı'ya bağlı Dumanlı köyünde sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmaya çalışan Ali Osman Eytemiş (12) akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan Ali Osman'ın, 8 kilometre uzakta cansız bedeni bulundu.

Ağrı'da sel sularına kapılan 12 yaşındaki Ali Osman'ın cansız bedeni bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Ağrı’ya 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde meydana geldi. Kardeşi Murat (10) ile birlikte koyun otlatan Ali Osman Eytemiş, sağanak sonrası oluşan sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı.

KARDEŞİ KÖYLÜLERE HABER VERDİ

Ali Osman'ın sel sularına kapıldığını gören kardeşi Murat, köylülere haber verdi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD, Dumanlı köyündeki dere kenarında arama başlattı.

8 KİLOMETRE UZAKTA DERE YATAĞINDA BULUNDU

Ekipler, küçük çobanın cansız bedenini olay yerinden 8 kilometre uzakta Molla Osman köyündeki dere yatağında buldu. Ali Osman Eytemiş'in cesedi dere yatağından alınarak Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy sakinlerinden Abdulkadir Korkmaz, "İki kardeş koyun otlatıyorlardı. Bu yağmur yağınca dere taşıyor. Kaybolan çocuk koyunların önünde yürüyormuş. Koyunları getirince kayboluyor" dedi. (DHA)

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