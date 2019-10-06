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Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 23:50 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Patnos ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, eşi ve kızını silahla vurarak öldürdü.

Ağrı’da sinir krizi geçiren şahıs eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Edinilen bilgilere göre olay, Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde akşam saat 18.00 sularında meydana geldi. İkinci evliliğini yapan B.S. (55) adlı şahıs, daha önce ikinci evliliği yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. (50) ile tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında sinir krizi geçiren B.S., belinde taşıdığı silahla eşini vurdu. Daha sonra olay esnasında araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı K.K.’yı da (32) aynı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Patnos

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