HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağrı Dağı'nda korku dolu anlar! Ukraynalı turist kayalıklara düştü

Ağrı Dağı'nda korku dolu anlar! Ukraynalı turist kayalıklara düştü

01.01.2024 23:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'na tırmanan Ukraynalı dağcı, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Ayağı kırılan dağcı, arkadaşları tarafından düştüğü yerden kurtarıldı.

Ağrı Dağı'nda korku dolu anlar! Ukraynalı turist kayalıklara düştü

Alınan bilgiye göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı’na tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybedip kayalıklara düşen Ukraynalı dağcı Danil Odynets ölümden döndü.

KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Ağrı Dağı’na 2024 yılının ilk tırmanışını 4500 rakımda gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grupta yer alan Ukraynalı dağcı, tırmanış sırasında dengesini kaybedip kayalıklara düştü.

AW110878_01

Korku dolu anlar yaşayan dağcı Danil Odynets arkadaşları tarafından kurtarılarak, ilk müdahalesi yapıldı. Dağcıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. (İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'de bir deprem daha! AFAD duyurduHakkari'de bir deprem daha! AFAD duyurdu
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılarİYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Vatandaşlar fark etti! Acı gerçek 3 gün sonra ortaya çıktıVatandaşlar fark etti! Acı gerçek 3 gün sonra ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı
En Çok Okunan Haberler
Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "Neden gözaltında değil?"

Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "Neden gözaltında değil?"

İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu

Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu

Fatih Altaylı'nın o paylaşımı gündem oldu! AK Partili Varank'tan Levent Kırca videosuyla tepki!

Fatih Altaylı'nın o paylaşımı gündem oldu! AK Partili Varank'tan Levent Kırca videosuyla tepki!

İsrail'in yeni planı ortaya çıktı! İlk aşamada o ülkeler var

İsrail'in yeni planı ortaya çıktı! İlk aşamada o ülkeler var

Japonya'da 7.6'lık deprem! Çok sayıda artçı...

Japonya'da 7.6'lık deprem! Çok sayıda artçı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.