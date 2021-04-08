Ağrı kesici aldıkça karın ağrısı da şiddetleniyordu! Nedeni öğrenince şoke oldu

Benmutlu’ya yapılan laparoskobik inceleme sonunda göbek deliğinden karaciğer ve pelvise doğru bağlar oluştuğu belirlenince hemen ameliyat edildi. 26 yıldır çektiği ağrılarından kurtulan Benmutlu, gözyaşlarını tutamadı. AĞRI KESİCİLERİN DOZUYLA BİRLİKTE AĞRILARI DA ŞİDDETLENDİ Antalya'da yaşayan iç mimar Ayşe Beliz Benmutlu, çocukluğundan bu yana çektiği şiddetli karın ağrıları nedeniyle pek çok doktor ve hastaneye başvurdu. Özellikle 10 yaşından sonra karın ağrısı artan Benmutlu'nun yapılan MR ve ultrasonografilerinde hiçbir olumsuzluğa rastlanmadı. Ağrılarının şiddeti her geçen gün artınca Benmutlu'ya uyuşturucu bazlı ağrı kesiciler verildi. Hastalığının ne olduğunu bilmeyen Benmutlu'nun hayatı ağrı nedeniyle alt üst olurken, yıllar içinde kullandığı ağrı kesicilerin dozu da ağrının şiddetlenmesiyle artmaya başladı. 'HAYATIM BANA GERİ VERİLDİ' Yaklaşık 1 ay önce özel bir hastaneye check-up için başvuran Benmutlu, Genel Cerrahi Bölümü'nden Opr. Dr. Gökhan Ateş ile tanıştı. Yaşadığı sıkıntıları anlatan Benmutlu'ya doktoru, karın içinde yapışıklık ya da boşluk olabileceğini, laparoskopik incelenmesi gerektiğini söyledi. Yıllardır çektiği sıkıntılara tanı konulamadığı için zorlu bir süreç yaşayan Benmutlu, ameliyat gününü iple çekmeye başladı. İki hafta önce gerçekleştirilen laparoskopik incelemede, kadının göbek deliğinden karaciğer ve pelvise doğru bağlar oluştuğu belirlenince hemen ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Benmutlu, ameliyatın ardından hayatının kendisine geri verildiğini söyledi.

YAŞADIKLARINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI 4 yıl önce Burak Benmutlu (36) ile yaşamını birleştiren Ayşe Beliz Benmutlu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Kendini bildiğinden bu yana karın ağrısı çektiğini aktaran Benmutlu, “Çocukluğumda en çok çektiğim şey karın ağrısıydı. Tabi ki ailem doktora götürdü ama ne olduğu bilinmedi. Özellikle 12 yaşımdan itibaren göbek deliğimden aşağı kısma kadar batmalar ve ağrılar yoğunlaştı. O süreçte pek çok doktora gittim ancak sonuç elde edilemedi. Hatta aile büyüklerimiz göbek düşmesi mi diye düşündü. Hani göbek çekilir, çevrilir denir ya, o tarz şeyleri de yaşadım. Ama sonuç alamadım" dedi. 'HAYATIM ALT ÜST OLMUŞTU' Yaş ilerledikçe ağrıların da şiddetlendiğini söyleyen Benmutlu, çektiği ağrıyı tarif etmekte zorlandığını belirtti. Benmutlu, “Bir örnek verecek olursam, diş kanal tedavisinde sinire rastladığında çekilen acıyı az çok herkes bilir. İşte benim de göbek deliğimden bir çizgi olarak aşağıya doğru o acıyı çekiyordum" diye konuştu. Bir poşet bile taşıyamadığını kaydeden Benmutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: