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Ağrı şikayetiyle gitti, çok nadir hastalığı olduğunu öğrendi! Doktorlar bile şaşırdı: İlk defa...

24.11.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boyundaki ağrının geçmemesi üzerine hastaneye giden 53 yaşındaki Mustafa Yiğit, çok nadir görülen bir hastalığa sahip olduğunu öğrendi. Hemen tedavi altına alınan hastanın şah damarında tespit edilen tümör, başarılı operasyonla alındı.

Ağrı şikayetiyle gitti, çok nadir hastalığı olduğunu öğrendi! Doktorlar bile şaşırdı: İlk defa...

Ereğli’de boyun şişliği ve ağrı şikayetiyle Kulak Burun Boğaz polikliniğinde muayene olan Mustafa Yiğit’in çektirdiği ultrasonunda şah damarında tümör tespit edildi. Daha sonrasında Manyetik Rezonans (MR) çekilmesi sonrası ameliyatına karar verilen Yiğit’in, başarılı geçen ameliyatla birlikte şah damarındaki tümör alınarak hastanın yeniden sağlığına kavuşması sağlandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Kemal Gür, süreç hakkında bilgiler verdi. Doktor Gür açıklamasında, “Hastamız bize boyunda şişlik ve ağrı şikayetiyle geldi. Aslında bu tesadüfen saptanan hastalıklardır. Boyun muayenesinde ultrason istedikten sonra, şah damarının içerisinde kitleden bahsedildi. MR çektirdik, orada da şah damarında tümör görüntüsü vardı. Bu tümörler genelde yüksek rakımda ortaya çıkar, fakat ilk defa deniz seviyesinde görüyoruz. Bu hastalıklar oksijen seviyesi düşük olan yerlerde daha çok görülür. Ameliyatta çok şükür bir sıkıntı olmadı, tümörü çıkarttık. Yüzde 90 iyi huylu gibi görünüyor. 2 hafta sonra patoloji raporu gelecek, hastamızın şuan bir sıkıntısı yok” dedi.

BÖLGEDE İLK KEZ YAPILDI

İki ay önce izne geldiğinde, durumu fark ettiklerini anlatan Yiğit, ameliyatı gerçekleştiren doktor Doç. Dr. Ali Kemal Gür ve ekibine teşekkür ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastane Başhekimi Nevzat Çimenoğlu ise nadir görülen bir hastalık olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Şah damarı kişinin ameliyat açısından, vücudun en tehlikeli olan yeri. Orada olan bir tümörü çıkartmak, zor bir iştir. Hocamız Ali Kemal bey bu tümörü en güzel şekilde çıkardı, hastayı rahatlattı. Sanıyorum bu ameliyat bölgemizde ilk. Çünkü çok nadir görülen bir hastalıktır. Hastanemizde yapılan bu ameliyat bölgede ilk gerçekleştirilen ameliyat olma özelliğini de taşıyor" dedi.

SON KONTROLLERİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Hastanın istirahati sonrası yapılan son kontrollerinin ardından taburcu edilmesine karar verildi.

Hastanın istirahati sonrası yapılan son kontrollerinin ardından taburcu edilmesine karar verildi.

İHA

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Zonguldak
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