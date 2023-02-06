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Ağrılara ve mide bulantısına iyi gelen akupunktur noktaları nelerdir? Akupunktur baskı noktaları ve semptomlara faydaları

03.02.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern tıp dışında başvurulan ve bazılarını doktorlar tarafından da önerilen alternatif tıp yöntemleri bulunur. Uzun zaman önce Çin’de doğan ve tüm dünyada kullanılan alternatif tıp yöntemlerinden biri de akupunktur yöntemidir. Türlü ağrıların tedavisinde kullanıldığı gibi kilo vermek isteyenleri destekleyici özelliği ile de bilinir. Ayrıca bazı durumlarda hamileler için de önerilen bir uygulamadır. Peki, ağrılara iyi gelen akupunktur noktaları nelerdir?

Ağrılara ve mide bulantısına iyi gelen akupunktur noktaları nelerdir? Akupunktur baskı noktaları ve semptomlara faydaları

Vücuttaki enerji dolaşımını dengelediği, iştah azalttığı, sakinleştirdiği ve daha birçok hastalığa şifa olduğu bilinen akupunktur yöntemi çok uzun zamandır kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir. Doktor kontrolü ve önerisi olmadan kullanılmaması gereken bu tedavi yöntemi uzman kişiler tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Akupunktur uygulaması yaptıracak olan kişiler alanında uzman bir doktordan onay almadan bu işleme girmemelidir. Aksi takdirde farklı bünyelere göre bazı yan etkiler oluşabilir. Uygulamanın Sağlık Bakanlığı onaylı bir ruhsata sahip bir merkezde bu alanda uzman bir kişi tarafından yapılması gerekir.

Akupunktur ağrı noktaları nedir?

Yaklaşık 20 dakikalık bir tedavi olan akupunktur ağrı tedavisi vücuttaki farklı bölgeler için uygulanabilen bir yöntemdir. Vücuttaki herhangi bir noktaya uygulanabilir. Farklı hastalıklar ve farklı şikâyetler için farklı bölgelere uygulama yapılır. Baş ağrısına akupunktur uygulaması ağrının tamamen giderilmesi için değil kişinin ağrı eşiğini yükseltmek için yapılır. Doktor önerisi ile ve doktorun uygun gördüğü sürelerde yapılması gereken bu uygulama baş ağrısının yinelenmesini engellemeyi hedefler. Baş ağrısına iyi gelen akupunktur noktaları üzerine uygulama yapılarak ağrılara olan direncin arttırılması sağlanır. Migren ve baş ağrısı için doktor kontrolünde ve doktorun uygun gördüğü şekilde olmak üzere gün aşırı ya da her gün on seanslık uygulama yapılır. Seansların sıklığı kişilerin bünyelerine ve doktor raporlarına göre belirlenir. 6 ya da 7 seansta tedavinin ilk belirtilerinin gözlemlendiği bilinir.

Akupunktur uygulaması bazı kişiler için sakıncalıdır. Buna göre emziren anneler, kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler, hassas bünyeye sahip olanlar, kalp pili olanlar, kanser tedavisi sürecinde olan, kemoterapi ya da radyoterapi gören kişiler bu uygulamayı yaptıramaz. Doktor kontrolünde ve doktor önerisi ile gebelik esnasında görülen bazı şikâyetler için akupunktur uygulanır. Hamileliği hem anneyi hem de bebeği riske atmamak adına doktor kontrolü olmadan bu uygulamanın yaptırılması doğru değildir.

Akupunktur ile zayıflama mümkün mü? Akupunktur ile zayıflama mümkün mü?

Mide bulantısı nasıl geçer akupunktur tedavisi yeterli olur mu?

Bazı doktorlar tarafından hamilelikte mide bulantısı akupunktur yöntemi ile çözülebilmekte ve hafifletilebilmektedir. Şiddetli mide bulantıları yaşayan anne adaylarına doktorlarının kontrolünde akupunktur tedavisi uygulanabilir. Mide bulantısı için akupunktur noktaları üzerine yapılan uygulamalardan midesi hassas olan ve hamile olan kişiler yararlanabilir. Ancak doktorun önerisi ya da yönlendirmesi olmadığı sürece bu uygulamaya başvurmak doğru değildir. Akupunktur uygulamasında farklı hastalıklara ve şikâyetlere göre farklı baskı noktaları bulunur. Bu noktalara yapılan uygulamalar doğrultusunda ve doktor kontrolünde tedavi gerçekleştirilir.

Akupunktur uygulaması için kullanılan üç farklı ana tür vardır. Bunlar kafa akupunkturu, kulak akupunkturu ve genel akupunktur olarak isimlendirilir. Bunlar dışında teknolojinin gelişmesi ile yeni farklı türler de geliştirilmiştir. Akupunktur mide bulantısı noktası olarak mideye uygulama yapılır. Doktor kontrolünde uzman kişilerde yapılan uygulamalar doğrultusunda bulantıların hafiflediği bilinir. Mide ağrısına akupunktur bölgesi de yine ağrının hissedildiği yer olan mide bölgesidir. Migren ağrısına akupunktur uygulaması yapıldığı zaman vücuttaki endorfinin harekete geçmesi sağlanır. Bu sayede ağrıda hafifleme hissedilir. Aslında kişinin ağrı eşiği yükselir ve yaşadığı ağrı hafiflediğini hissetmesi sağlanmış olur. Doktor önerisi ile kullanılabilir bir uygulamadır.

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