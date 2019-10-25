Ağrılı gençler sattıkları ürünleri Mehmetçiğe gönderecek

"Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Gönüllülük Yılı' olarak belirledi. Biz de genç gönüllülerimizle bu çağrıya kulak vererek Mehmetçiğimiz için bir şeyler yapmak için kolları sıvadık. Kahraman askerlerimiz Barış Pınar Harekatı ile sınırlarımızın ötesinde destanlar yazdı. Bu harekatı medyadan takip eden gençlerimiz gerçekten çok gururlandı. Bu fikir onlardan çıktı aslında. Gördüğünüz gibi gençlik merkezimizin önünde 'destek manavı' ismini verdiğimiz bir stant kurduk. Buraya gelen ziyaretçilere ve kursiyerlere stanttaki meyvelerden satarak bir nebze de olsa askerlerimize destek vermek istedik. Buradan sağlanacak gelirin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız."

Gönüllü gençlerden Yusuf Sami Doğan da Türk askerinin kahramanlıklarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Onlar devletimiz ve vatanımız için sınır ötesinde bu mücadeleyi veriyor. Onların sayesinde biz burada güven içerisinde yaşıyoruz ve rahat bir şekilde okulumuza gidip geliyoruz. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

