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    4. Ağustos ayını şanslı geçirecek burçlar belli oldu! O tarihlere dikkat: Dualarınız kabul olabilir

    Ağustos ayını şanslı geçirecek burçlar belli oldu! O tarihlere dikkat: Dualarınız kabul olabilir

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.07.2024 15:24
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    Astrologlar inceledikleri haritalar ve analizleri doğrultusunda günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak burçları yorumluyor. Her ayın en şanslı ve şanssız burçlarını da Astroloji seveler yakından takip ediyor. 2024 yılının Ağustos ayı gelmeden bu ayın en şanslı burçları açıklandı. Buna göre bazı tarihlere dikkat etmelisiniz. Ağustos ayının şanslı burçlarının yorumlarına göre, bu kişilerin duaları kabul olabilir ve ve aile içindeki olumlu karmaların karşılığını alabilirler.

    Ağustos ayını şanslı geçirecek burçlar belli oldu! O tarihlere dikkat: Dualarınız kabul olabilir

    Birçok kişinin yakından takip ettiği Astroloji bilimi hayatın her alanında etkisini gösteriyor. Astroloji ile kişinin taşıdığı burç ve gökyüzündeki hareketlere doğrultusunda harita analizleri yapılarak geleceğe dair bazı ön görüler yapılabiliyor. Astolog Güler ağustos ayının en şanslı 3 burcunu açıkladı. Eğer siz de bu burçlardan birini taşıyorsanız bu yıl ağustos ayını diğer burçlara göre daha şanslı geçirecek 3 burç ve yorumlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)

    KOÇ BURCU

    Bu ay eski arkadaşlarla buluşup keyifli zaman geçirebilirsin. Özellikle 2 Ağustos'u değerlendirmelisin. 27 Ağustos'ta kendine güvenini artıracak güzel gelişmeler olabilir. Cinsel eğilimlerde artış yaşayabilirsin. 29 Ağustos'ta duaların kabul olabilir ve aile içindeki olumlu karmaların karşılığını alabilirsin. Hayallerin için harekete geçmek isteyebilir, yarım bıraktığın konuları tamamlayabilirsin.

    ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)

    ASLAN BURCU

    Bu ay sosyal çevrenle iletişimde desteklenebilirsin. Hayallerini gerçekleştirmek için eski arkadaşlardan yardım alabilirsin. Beklenmedik finansal kazançlar elde edebilir, sosyal etiketlerinde değişiklikler yaşayabilirsin. Ay sonunda, arkadaş çevrende eleme yaparak kendini dönüştürebilirsin.

    YAY BURCU (22 KASIM-21 ARALIK)

    YAY BURCU

    Evlilik ve ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Kendini değerli hissedebilir, iş ve günlük hayatında olumlu değişiklikler görebilirsin. Bekarlar ani ilişkiler yaşayabilir, evliler çocuklarıyla ilgili güzel haberler alabilir. Ay sonunda, hayalini kurduğun konularda adım atarak hayatında dönüşüm yapabilirsin.

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    Express
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