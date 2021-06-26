"Ahi Evran-ı Velî (Esnafın Piri) kimdir?" , "Ahilik Teşkilatı ne demek?" , "Ahi Evran-ı Veli nasıl öldü?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Bugün gerçekleşen üniversite sınavında öğrenciler konuya ilişkin soru ile karşı karşıya kaldı. İşte ayrıntılar...

AHİ EVRAN-I VELİ (ESNAFIN PİRİ) KİMDİR? AHİLİK TEŞKİLATI NE DEMEK? AHİ EVRAN-I VELİ NASIL ÖLDÜ?

Ahilik Teşkilatı, Anadolu esnafının mayası olarak bilinir. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmış ve 2021 yılı Ahi Evran Yılı olmuştu. Gerçek ismi Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, esnafın piri olarak bilinir. 1171'de Azerbaycan'ın Hoy şehrinde dünyaya gelmiştir. 1262'de Kırşehir'de hayata gözlerini yummuştur. Eğitim hayatıne ilk Hoy'da başlamıştır ve burada Ahmet Yesevi'nin öğrencileri ile sohbet etmiştir. Öte yandan, Hacı Bektaş Veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır.

AHİLİK TEŞKİLATI NE DEMEK?

Ahi Evran Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen bir alperendir. Konya, Kayseri, Denizli gibi şehirlere seyahat etmiş ve Ahilik teşkilatının yayılması ve kurulması konusunda emek sarf etmiştir. Asıl mesleği deri işleme sanatıdır. Ahi Evran, esnafın piri olarak adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Osmanlı Devleti zamanında Evran'ın ünü Rumeli, balkanlar ve Kırım'a kadar ulaşmıştır.

Ahi Evran, Moğol saldırından kendisini kurtarmak için Anadolu'ya göç eden sanatkar ve tüccararın ilişkilerini güçlendirmeye çalışmıştır. Ardından Kırşehir'e yerleşmiş ve ölümüne kadar orada kalmıştır.

Evran,Kırşehir'de Ahilik Evran Zaviyesi kurmuştur. Buranın etkinliği 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmiş ve esnafın manevi bir merkezi olmuştur. Ahilik mensupları; hep beraber sohbet edebilecekleri ve misafir alacakları dergâhlar kurmuşlardır.

AHİ EVRAN-I VELİ NASIL ÖLDÜ?

Ahi Evran yaşadığı sür boyunca ahlaki ve sosyal dayanışmanın sağlanmasında önemli rol oynadı. Ahi Evran 92 yaşında Kırşahirde hayata gözlerini yumdu.



