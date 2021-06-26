HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ahi Evran-ı Velî (Esnafın Piri) kimdir? Ahilik Teşkilatı ne demek? Ahi Evran-ı Veli nasıl öldü?

Ahi Evran-ı Velî (Esnafın Piri) kimdir? Ahilik Teşkilatı ne demek? Ahi Evran-ı Veli nasıl öldü?

26.06.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite adayı öğrenciler sınavda Ahi Evran sorusu ile karşılaşmalarının ardından Ahilik Teşkilatı hakkında araştırma yapmaya başladı. "Ahi Evran-ı Velî (Esnafın Piri) kimdir?" , "Ahilik Teşkilatı ne demek?" , "Ahi Evran-ı Veli nasıl öldü?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Ahi Evran-ı Velî (Esnafın Piri) kimdir? Ahilik Teşkilatı ne demek? Ahi Evran-ı Veli nasıl öldü?

"Ahi Evran-ı Velî (Esnafın Piri) kimdir?" , "Ahilik Teşkilatı ne demek?" , "Ahi Evran-ı Veli nasıl öldü?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Bugün gerçekleşen üniversite sınavında öğrenciler konuya ilişkin soru ile karşı karşıya kaldı. İşte ayrıntılar...

AHİ EVRAN-I VELİ (ESNAFIN PİRİ) KİMDİR? AHİLİK TEŞKİLATI NE DEMEK? AHİ EVRAN-I VELİ NASIL ÖLDÜ?

Ahilik Teşkilatı, Anadolu esnafının mayası olarak bilinir. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmış ve 2021 yılı Ahi Evran Yılı olmuştu. Gerçek ismi Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, esnafın piri olarak bilinir. 1171'de Azerbaycan'ın Hoy şehrinde dünyaya gelmiştir. 1262'de Kırşehir'de hayata gözlerini yummuştur. Eğitim hayatıne ilk Hoy'da başlamıştır ve burada Ahmet Yesevi'nin öğrencileri ile sohbet etmiştir. Öte yandan, Hacı Bektaş Veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır.

AHİLİK TEŞKİLATI NE DEMEK?

Ahi Evran Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen bir alperendir. Konya, Kayseri, Denizli gibi şehirlere seyahat etmiş ve Ahilik teşkilatının yayılması ve kurulması konusunda emek sarf etmiştir. Asıl mesleği deri işleme sanatıdır. Ahi Evran, esnafın piri olarak adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Osmanlı Devleti zamanında Evran'ın ünü Rumeli, balkanlar ve Kırım'a kadar ulaşmıştır.

Ahi Evran, Moğol saldırından kendisini kurtarmak için Anadolu'ya göç eden sanatkar ve tüccararın ilişkilerini güçlendirmeye çalışmıştır. Ardından Kırşehir'e yerleşmiş ve ölümüne kadar orada kalmıştır.

Evran,Kırşehir'de Ahilik Evran Zaviyesi kurmuştur. Buranın etkinliği 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmiş ve esnafın manevi bir merkezi olmuştur. Ahilik mensupları; hep beraber sohbet edebilecekleri ve misafir alacakları dergâhlar kurmuşlardır.

AHİ EVRAN-I VELİ NASIL ÖLDÜ?

Ahi Evran yaşadığı sür boyunca ahlaki ve sosyal dayanışmanın sağlanmasında önemli rol oynadı. Ahi Evran 92 yaşında Kırşahirde hayata gözlerini yumdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
Endişelendiren görüntü! Denizin rengi değiştiEndişelendiren görüntü! Denizin rengi değişti
Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

İlginç dava: Amacı kuşların üremelerini sağlamakken şimdi ağır cezada yargılanıyor

İlginç dava: Amacı kuşların üremelerini sağlamakken şimdi ağır cezada yargılanıyor

Denize atmıştı! "Seni bu ülkeye sokup çıkartmam"

Denize atmıştı! "Seni bu ülkeye sokup çıkartmam"

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.