HABER

Ahıska Türkleri sürgünün 75’inci yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

Ahıska Türkleri, sürgünün 75’inci yılında Siyasallılar Vakfı tarafından Ankara’da düzenlenen programla anıldı.“Dinmeyen Acı Ahıska Türkleri Sürgünü” isimli programda Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, öğrencilere sürgün dönemini anlattı.

Ahıska Türkleri sürgünün 75’inci yılında anıldı

Ahıska Türkleri, sürgünün 75’inci yılında Siyasallılar Vakfı tarafından Ankara’da düzenlenen programla anıldı.
“Dinmeyen Acı Ahıska Türkleri Sürgünü” isimli programda Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, öğrencilere sürgün dönemini anlattı. Programla ilgili bilgi veren Uçar, sürgünle ilgili öğrencilere konferans vereceklerini aktardı. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Ahıska Türkleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Uçar, “Biz, her yıl dünyanın değişik ülkelerinde ve Türkiye’nin değişik şehirlerinde Alaska Türklerinin sürgünüyle alakalı anma programları yapıyoruz. Amacımız bu haksız sürgünün dünyaya ve diğer ülkelere tanıtılması ve bir kamuoyu oluşturmak” dedi.
Ahıska Türklerinin sürgününün 75’inci yılı olduğunu hatırlatan Uçar, “Biz de bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile iki tane önemli program yapıyoruz. Birincisi sürgünün yerinde gerçekleşti. İkincisi ise 10 Aralık günü Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Bütün dünyaya bu sürgünü Sayın Cumhurbaşkanımızın da vasıtasıyla ulaştırmış olacağız” diye konuştu.
Amaçlarının Ahıska Türklerini tanıtmak olduğunu vurgulayan Uçar, “Ahıska Türkleri bizim öz kardeşimiz olduğu halde toplumumuzda farklı bir milletmiş gibi algılanıyor. Bu Anadolu’nun öz evladı olduklarını anlatmamız gerekiyor. Farklı bir coğrafyada değil Ahıska” şeklinde konuştu.
Yaptıkları çalışmalara çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Uçar, Ahıska Türklerinin de bu çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Ahıska Türkleri sürgünün 75’inci yılında anıldı

PARTNERYaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!
Van’da aranan 12 kişi yakalandıVan’da aranan 12 kişi yakalandı
Sarallar adlı suç örgütüne operasyonSarallar adlı suç örgütüne operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Ünlü tatlıcıyı öldüren dayıdan mahkemede ilginç istek: Müebbet verin

Ünlü tatlıcıyı öldürmüştü! Mahkemede öyle bir şey istedi ki...

Karaalioğlu: Yalova'nın Ocak ayına kadar suyu kaldı

Bir il için tedirgin eden açıklama!

Sınır kapısında yakalandılar! 3 bin 400 su kaplumbağasını pizza kutularına saklamışlar

Pizza kutusuyla sokacaklardı! Tam 3 bin 400 tane...

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf olmadığı kanaatindeyim

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Tesadüf değil

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu! İDO ve BUDO'dan peş peşe sefer iptali

İptal haberleri peş peşe geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.