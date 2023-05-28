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Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tebrik mesajı

28.05.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarının açıklanmasının ardından Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Davutoğlu yaptığı açıklamada yeniden cumhurbaşkanı adayı seçilen Erdoğan'ı tebrik etti.

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tebrik mesajı

Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçları sonrası ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Davutoğlu paylaşımında "Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

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