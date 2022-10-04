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Ahmet Davutoğlu, yarınki konuşmayı işaret etti: Erdoğan samimiyse Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek versin

04.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' çıkışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu açıklamanın çok önemli bir adım olduğunu belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çağrıda bulundu. Davutoğlu, "Desteklerlerse sayın Erdoğan'a da teşekkür tweeti atacağım. Yeter ki şu yaralar kapansın." diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, yarınki konuşmayı işaret etti: Erdoğan samimiyse Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek versin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu oldu. GÜndeme dair önemli açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam yaptığı 'başörtü' çıkışıyla ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çağrıda bulunan Davutoğlu, "AK Parti ve başta sayın Erdoğan bu çağrıda samimiyse önce dün yapılan çağrıya teşekkür edip, kabul ediyoruz deyip başörtü özgürlüğünü tümüyle sağlayacak yeni bir teklifin gelmesine destek versinler. Desteklerlerse sayın Erdoğan'a da teşekkür tweeti atacağım. Yeter ki şu yaralar kapansın." diye konuştu.

Davutoğlu'nun satırbaşları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAŞÖRTÜ' ÇIKIŞI

Çok önemli bir adım. Cumhuriyetimizin 100. yılına biz yüzyıl içinde ortaya çıkan temel fay hatlarını çözerek mi gireceğiz yoksa derinleştirerek mi gireceğiz soru bu. Türkiye'nin önündeki en temel soru Cumhuriyetin 100. yılında üç önemli fay hattında ne kadar mesafe alabileceğimiz sorusu. İktidar bu üç fay hattını da derinleştirmeyi kendisine seçim stratejisi seçti. Biz ise altılı masa olarak bu üç fay hattını da çözmeye... Bunların birisi etnik fay hattı. İkincisi mezhebi, üçüncüsü ise laik muhafazakar.

"KORKU ÜZERİNDEN OTORİTE YARATMAYA ÇALIŞAN İKTİDARA DA KARŞIYIZ"

"100. yıla bunları çözmüş olarak girelim. Bu fay hatlarını iktidarın yaptığı gibi derinleştirmeye yönelmemek lazım. Erdoğan ne yapıyor? Biz 28 Şubat'ın geri dönmesine, başörtü yasaklarına karşıyız ama bu korkuyu halka vererek, bu korku üzerinden otorite yaşatmaya çalışan iktidara da karşıyız. İktidar şu an bu fay hattında 'Eğer onlar gelirse... CHP gelirse o yasaklar geri gelecek' diyor. Kürtlerin haklarını Türkler savunuyorsa, Türklerin kaygılarını Kürtler gidermeye çalışırsa, Alevilerin hakkını Sünniler savunuyorsa, Sünnilerin Alevi geleneğin İslam içindeki birlikteliğini öne çıkan kaygılarını Aleviler göz ederse, temel dini ve hak özgürlükleri seküler, laik kesimler savunuyor, özgürlükçü laik anlayışı dindarlar savunursa Türkiye bir barış hattına girer.

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"TARİHİ BİR ÇAĞRIDIR"

Geçmişte başörtü yasağı fiili olarak yasaklandı. Büyük acılar yaşandı. Sonra başörtü, bizimde içinde bulunduğumuz hükümet dönemlerinde adım adım özgürleşti. Bu yasak kalktı ama hala yasal bir teminat yok. Yani fiilen kalktı. İktidar değişse ve 28 Şubat'a benzeyen bir zihniyet tekrar iktidar olsa başörtü yasağını geri getirebilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısı şu bakımdan önemli 'Gelin bunu birlikte bir yasal şeye oturtalım' diyor.

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurdu

"KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM TEBRİK ETTİM"

Ben bu açıdan atılacak her adımı destekliyorum. İktidar sahiplerine de buradan sesleniyorum. Hepimiz başörtü özgürlüğü için bedeller ödedik. Dün akşam bu açıklamadan sonra sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım tebrik ettim. Eşim Sara hanım da yanımdaydı. Bütün hayatı bu başörtü mücadelesi içinde geçmiş, o ve benzeri bütün kadınlar adına hep beraber ortak bir teklifle bunu sunsalar zafer kimseye ait olmaz.

"ERDOĞAN BU ÇAĞRIDA SAMİMİYSE..."

Sayın Erdoğan'la en temel görüş ayrılıklarımızdan biri insan hak ve temel özgürlükler konusunda. Daha sonra girilen o otoriter eğilime karşı sergilediğim tavırdı. Son 6 yılda özellikle hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'nin karnesi o kadar kötü ki.

AK Parti ve başta sayın Erdoğan bu çağrıda samimiyse önce dün yapılan çağrıya teşekkür edip, kabul ediyoruz deyip başörtü özgürlüğünü tümüyle sağlayacak yeni bir teklifin gelmesine destek versinler. Desteklerlerse sayın Erdoğan'a da teşekkür tweeti atacağım. Yeter ki şu yaralar kapansın.

"YARIN KONUŞMASINDA KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETSİN"

Sayın Erdoğan 22 yıllık iktidardan sonra bütün Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmayı bir kez denesin. Yarın yapacağı konuşmada sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etsin. Sonra 'Hep beraber bunu verelim' desin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifini reddedip, sonra AK Parti ve MHP oylarıyla teklif verip 'Biz yaptık' demesin.

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Kürtler bana 'Serok Ahmet' derler çünkü bilirler ki onların sorunlarını çözeriz. Aleviler 'Can Ahmet' der çünkü Alevilerin sorunlarını Sünniler olarak bizim çözmemiz gerekir."

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