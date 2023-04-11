Ahmet Murat Özbilge neden öldü, hastalığı neydi? DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge kimdir? Aracında ölü bulundu!

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Ahmet Murat Özbilge, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra otomobiline döndü. Kendisinden haber alınmayan Ahmet Murat Özbilge'nin aracında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

AHMET MURAT ÖZBİLGE NEDEN ÖLDÜ?

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ARACININ İÇİNDE BULUNDU

Ahmeyt Murat Özbilge İstanbul'da ailesiyle birlikte bir alışveriş merkezindeydi. Ailesi, aracına tek olarak dönen Özbilge'den bir süre haber alamayınca otomobilin yaına gitti. Yarı baygın halde Özbilge'yi gören yakınları itfaiye ve polis ekiplerine haberr verdi.

Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık ekiplerinin tetkiklerde Özbilge'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge hayata gözlerini yumdu.

DSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET MURAT ÖZBİLGE KİMDİR?

Ahmet Murat Özbilge, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ahmet Murat Özbilge, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştu.

1994 yılında DSP üyesi olduğu bilinen Özbilge partisinde yöneticilik, saymanlık ve sekreterlik gibi görevlerde bulundu.

1999 ve 2004'de DSP Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, Eğitim Hizmet Güvence Komisyonu Başkanlığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Belediye Meclisi Başkan Vekilliği yaptı.

2011 yılında yapılan Kurultayda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. DSP Genel Merkezi Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Basın Yayın, İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. DSP Parti Sözcülüğü yaptı.

2016 tarihinde yapılan 10. Olağan Kurultayında yeniden Parti Meclisi Üyesi seçildikten sonra oluşturulan Başkanlık Kurulu'nda ve Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Meslek Odalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bursa Büyük Şehir Belediye Başkan adayı oldu aynı yıl yapılan DSP 11. Olağan Kurultayı'nda da yeniden PM üyeliğine seçildi.

